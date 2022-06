Une pétition dit non à l’exploitation d’une prison nazie pour Stranger Things

Une pétition dénonce le tournage de la saison 4 de Stranger Things et l’ouverture d’un hôtel à thème dans une ancienne prison nazie.

Lors de la sortie de la saison 4 de Stranger Things au début du mois de juin, une information macabre a horrifié le monde entier. Des scènes de la série Netflix ont été tournées dans une ancienne prison nazie située à Vilnius, en Lituanie.

La prison de Lukiškės a servi de lieu d’enlèvement, de détention et de torture d’environ 100 000 victimes juives et roms pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Une pétition circule sur Change.org et s’insurge contre l’exploitation de ce lieu hautement symbolique à des fins commerciales par Netflix.

Un hôtel Stranger Things dans une ancienne prison nazie

Mais le scandale ne s’arrête pas là. Si Lukiškės a servi de décor à la très attendue saison 4 de Stranger Things, Netflix a aussi décidé d’aménager l’ancienne prison nazie en un hôtel sur le thème de la série. La plateforme a confié le projet à Airbnb.

Dans les médias, une campagne de promotion se déploie pour inviter les visiteurs à réserver une nuit dans « la prison lituanienne où a été tournée la saison 4 de Stranger Things ». Depuis le 4 juin, le public peut donc débourser 104 euros pour visiter le bâtiment, passer la nuit dans une cellule à thème et même faire des gaufres à l’instar des personnages de la série.

Une pétition pour dénoncer l’effacement de la mémoire des victimes de l’Holocauste

La pétition a également mis en lumière la problématique de la réappropriation des tatouages dans la série. Le compte Instagram de Stranger Things aurait partagé des photos de fans se tatouant un nombre sur le bras pour imiter Eleven, l’un des personnages clés de la fiction. Dans la pétition, on lit que « cette attitude se moque du traumatisme partagé par les communautés juives et roms et profane également la mémoire vivante des survivants de l’Holocauste ».

À l’heure actuelle, ce sont près de 9000 personnes qui l’ont signée pour demander des excuses de la part de Netflix, d’Airbnb et de Stranger Things, ainsi que la fermeture immédiate de l’hôtel.

L’argent gagné grâce à cette saison devrait être reversé aux communautés juives et roms de Lituanie en réparation des dommages causés par cette saison et des excuses publiques d’Airbnb, de Netflix et de Stranger Things devraient être publiées immédiatement, avec une compréhension totale de la manière dont cela contribue à l’effacement des victimes de l’Holocauste et à la persécution continue des communautés roms.

Nous ne serons pas effacés. L’Holocauste n’est pas un sujet sur lequel l’industrie du divertissement peut s’enrichir en en faisant un théâtre. C’est notre génocide et pour les Roms, il est en cours.

