Dans le gode-ceinture, il y a le gode, et puis il y a le harnais. A priori, côté dildo, il suffit de choisir la taille et la courbe qui convient à ce que vous aimez. Mais du côté de tout le bidule qui tient le sextoy en place, le choix se complique. Julia, notre testeuse, s’est dévouée pour essayer celui de Fun Factory !

À sangles, sans harnais, comme une culotte à enfiler… Il y a pas mal de modèles qui permettent de maintenir un sextoy en place pour pénétrer votre partenaire.

À coupler avec un dildo à la base élargie, le harnais ajustable de Fun Factory, est, selon les propres mots de la boutique Passage du désir, « de bonne qualité » et « particulièrement fiable ».

Voyons voir.

Le test du harnais Fun Factory

Il a beau avoir un look plutôt sobre, le harnais de Fun Factory cache bien son jeu : solide, ergonomique, il « résiste à toute les épreuves » des parties de jambes en l’air.

Fabriqué en denim, il a été imaginé par des pros des godes-ceintures. Cousu et assemblé à la main, il s’ajuste grâce à ses sangles réglables. Passage du désir explique les spécificités de ce harnais :

« Fabriqué avec des matériaux biologiques qui peuvent convenir aux véganes. Il est équipé d’une ceinture avec des passants de façon à ne pas vous serrer ni vous pincer. Sa composition entièrement en coton vous apportera un très grand confort quelle que soit la position choisie lors de vos ébats. »

Comment utiliser le harnais pour gode-ceinture Fun Factory ?

Le harnais de Fun Factory s’enfile comme une culotte, ou comme l’attirail qu’on porte quand on part faire de l’accrobranche ou de l’escalade. Sauf que cette fois-ci, Julia n’est pas partie grimper dans la forêt ou sur les rocheuses…

Une fois l’engin passé, il suffit de glisser votre gode à la base élargie dans le trou prévu à cet effet et d’ajuster les sangles à votre taille (elles se règlent du 34 au 44).

Une fois la chevauchée terminée, la ceinture se lave à la main ou à l’aide d’un filet de protection à la machine à 30 degrés.

Les points positifs du harnais Fun Factory

Maintient bien le jouet en place, quelque soit son diamètre. Il n’y a aucun risque (ou peu) pour que celui-ci s’échappe ou gigote trop — le principal défaut attribué à la plupart des godes-ceintures.

Les points négatifs du harnais Fun Factory

Les sangles, justement. Elles sont pratiques, mais elles ont tendance à pendouiller . Ou alors, Julia n’a pas trouvé le truc pour les ranger correctement, comme sur les photos…

Le harnais Fun Factory en bref

Globalement, Julia a apprécié ce harnais qu’elle a trouvé très fiable, robuste et facile à utiliser, même pour les débutants et débutantes qui se lancent dans les godes-ceintures.

Même si elle aurait aimé qu’il soit un peu plus sexy, elle a beaucoup apprécié (et sa partenaire aussi, d’ailleurs) l’emplacement des sangles à l’arrière qui encadrent bien son fessier de manière plutôt flatteuse. Un bonus non négligeable !

Note globale : 7,5/10

