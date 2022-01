On a testé le gode-ceinture sans ceinture pour voir si le futur vaut le coup

Quand on dit « gode-ceinture », la plupart des gens s’imaginent sûrement un gros dildo veineux qui tient péniblement, comme dans les pornos un peu datés. Depuis, les marques ont fait beaucoup de progrès, comme avec ce gode-ceinture sans harnais que Noémie s’est proposée de tester avec sa partenaire.

Strap-on-Me propose aux personnes intéressées par les godes-ceintures « d’inverser les rôles avec votre partenaire » en pratiquant le pegging — une appellation un poil hypocrite pour désigner simplement la sodomie mais lorsqu’elle est pratiquée par une femme sur un homme. Cela dit, ce jouet peut très bien être utilisé hors du cadre hétérosexuel… entre des personnes à vulve, par exemple !

Contrairement à la plupart des godes-ceintures, celui-ci ne fonctionne pas à l’aide d’un dildo détachable et d’un harnais qu’on accrocherait autour de sa taille avec des sangles ou qu’on enfilerait comme une culotte.

Le gode-ceinture Strap-on-Me s’insère directement dans le vagin de l’un ou l’une partenaire et tient tout seul pour pénétrer l’autre !

Le gode ceinture Strap-on-Me à 69,90€ sur espaceplaisir

Le test du gode ceinture Strap-on-Me

Noémie a déjà testé les godes-ceintures classiques — ceux qu’on attache avec des sangles réglables comme l’attirail qu’on passe avant de faire de l’accrobranche. Et tout comme le matériel dédié aux parcours perchés, ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus évident à enfiler, surtout en plein ébat…

Cette fois-ci, elle a voulu tester avec sa partenaire un tout autre modèle : celui sans ceinture de la marque Strap-on-Me !

Le modèle, qui se décline sous trois couleurs (beige, noir et violet) est un gode-ceinture sans ceinture. Oui, ça peut paraître antinomique, mais il a été conçu pour tenir tout seul et stimuler les deux partenaires de manière simultanée.

Le site d’espaceplaisir explique :

« En plus de vous garantir un excellent maintien, la partie insérable dans le vagin a été spécialement élaborée pour stimuler le point G. Une fois insérée, votre clitoris sera stimulé par la partie externe qui viendra exercer des frottements pour vous procurer une double stimulation extrêmement jouissive. »

Si Noémie a opté pour la taille S, le gode-ceinture de Strap-on-Me existe également en medium, large et extra large pour s’adapter à toutes les anatomies.

Comment utiliser le gode ceinture Strap-on-Me ?

Pour Noémie, ce gode-ceinture sans ceinture est nettement moins intimidant qu’un gode-ceinture traditionnel avec ses systèmes d’attache qui pendouillent dans tous les sens.

Pour l’utiliser, il suffit d’insérer la plus petite partie bombée dans le vagin (n’hésitez pas à mettre un peu de lubrifiant à base d’eau), et d’exercer des mouvements de va-et-vient pour pénétrer son ou sa partenaire.

On peut tordre le gode pour lui donner la forme qu’on veut et pour qu’il s’adapte à tout un tas de morphologies.

Les points positifs du gode ceinture Strap-on-Me

Sa texture souple et lisse agréable au toucher

et lisse agréable au toucher Les sensations simultanées qu’il procure à la fois à la personne qui pénètre et celle qui est pénétrée : les deux sont pénétrées en même temps et profitent du sextoy !

qu’il procure à la fois à la personne qui pénètre et celle qui est pénétrée : les deux sont pénétrées en même temps et profitent du sextoy ! La technologie Bendable , qui donne au sextoy un côté malléable : on peut tordre le gode pour lui donner la forme qu’on veut et pour qu’il s’adapte à tout un tas de morphologies.

, qui donne au sextoy un côté malléable : on peut tordre le gode pour lui donner la forme qu’on veut et pour qu’il s’adapte à tout un tas de morphologies. Le fait qu’il stimule le point G et le clitoris

Les points négatifs du gode ceinture Strap-on-Me

Il n’est pas si simple à mettre en place la première fois : il faut prendre son temps et s’aider d’un peu de lubrifiant pour l’insérer

la première fois : il faut prendre son temps et s’aider d’un peu de lubrifiant pour l’insérer Il faut le replacer de temps en temps pendant l’acte car il glisse un peu au contact de la cyprine de la personne qui le porte

de temps en temps pendant l’acte car il glisse un peu au contact de la cyprine de la personne qui le porte Il n’est pas assez large : Noémie l’a trouvé un peu trop long et pas assez « épais ». Avec son diamètre insérable de 2,7 cm et sa longueur de 15,5 cm, il n’a pas séduit la partenaire de notre testeuse.

Le gode ceinture Strap-on-Me en bref

Noémie a adoré tester le gode ceinture Strap-on-Me et a beaucoup apprécié le fait de prendre du plaisir en même temps que sa partenaire. Par contre, elle a trouvé difficile de se concentrer simultanément sur son propre plaisir et celui de sa copine et regrette que son diamètre ne soit pas plus large.

« On l’adore ! D’ailleurs il m’arrive de l’utiliser en solo pour me masturber », conclut-elle.

Note générale : 7,5/10

