5 séries alléchantes à voir au mois de juin 2020

Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent… oui mais ça n’est pas une raison pour en oublier l’essentiel : on est toujours obligés de ne quasi rien branler devant la télé.

Eh oui, si l’envie est aux festivals et aux teufs, le semi-confinement est toujours d’actualité.

Alors que faire ce mois de juin au lieu d’aller à la Fête de la musique ? Eh bien mater de bonnes grosses séries.

En voilà justement 5 nouvelles à voir tout bientôt.

El Presidente, sur Amazon Prime Video

Je ne me suis jamais intéressée au football en tant que sport. Toutefois, les magouilles et dérives de ce milieu me captivent.

Ça tombe bien, la série El Presidente, disponible en juin sur Amazon Prime Video, s’intéressera au scandale qui a ébranlé le monde du football en 2015 : le Fifagate.

Essaie Prime Vidéo gratuitement pendant 30 jours !

Le « Fifagate » est une enquête portant sur des soupçons de corruption au sein de la Fifa.

La série El Presidente, emmenée par Andrés Parra, Paulina Gaitán, et Karla Souza posera son regard sur ce scandale, en faisant un focus sur un petit président de club de football chilien qui sort de l’ombre pour devenir un joueur clé d’un club de 150 millions de dollars à conspiration frauduleuse.

Je m’en frotte déjà les mains.

El Presidente sortira le 5 juin sur Amazon Prime Video.

I may destroy you, sur HBO

C’est sans doute la série que j’attends le plus ce mois-ci. Et pour cause, son sujet s’inscrit pile poil dans son temps.

I may destroy you s’intéressera en effet aux aventures sentimentales et sexuelles de personnages dans un ère post #MeToo.

Ce programme en 12 épisodes créé par Michaela Coel (Chewing gum) a l’air très chiadé en terme d’esthétique et marche visuellement dans les pas d’Euphoria.

Ça promet !

I may destroy you sortira le 7 juin sur HBO.

Dans les bois, sur Netflix

Yeeeeeeeeees du mystère, du suspense, le tout en provenance de Pologne ! Je signe tout de suite.

Cette série créée par Michael Armbruster et portée par Grzegorz Damiecki, Jacek Koman et Agnieszka Grochowska est une adaptation d’un roman d’Harlan Coben, dont le travail d’auteur fait décidément les beaux jours de la plateforme (les séries Safe et Intimidation étaient déjà adaptées de ses bouquins).

Dans les bois t’emmènera à la rencontre d’un procureur de Varsovie qui retrouve l’espoir lorsqu’un indice sur la disparition de sa sœur, évaporée 25 ans auparavant, est retrouvé.

Dans les bois sortira le 12 juin sur Netflix.

Love, Victor, sur Hulu

Tu as adoré Love, Simon, ce teen-movie aussi distrayant qu’intelligent qui traite d’homosexualité et de coming-out ?

Alors tu ne seras certainement pas déçue de la prochaine série d’Hulu, Love, Victor, qui se déroule dans le même univers.

Victor, un lycéen qui vient d’intégrer le lycée Creekwood, cache un secret : il est gay.

En plein questionnement, il décide de se tourner vers Simon en espérant que ce dernier, qui a vécu les mêmes angoisses que lui auparavant, parviendra à l’aider à naviguer sur les eaux troubles de l’adolescence.

Love, Victor est donc la suite de Love, Simon, et elle sera disponible le 19 juin sur Hulu !

Perry Mason, sur HBO

Je vois régulièrement passer des news sur cette série mais n’avais jamais eu la curiosité de me pencher dessus plus précisément.

Pourtant, à la lecture du synopsis et au vu des premières images, je dois admettre que Perry Mason a tout pour titiller mon envie !

L’intrigue se déroule en 1932, à Los Angeles.

Alors que le reste du pays se remet de la Grande Dépression, la ville est en plein boom.

Mais quand l’affaire de la décennie arrive sur le bureau de Perry Mason, le jeune avocat va se lancer dans une quête de la vérité qui va révéler les failles de LA…

Une première série du même nom était sortie en 1985 sur la NBC et avait joui d’un joli succès. Reste à voir si cette version 2020 saura séduire les foules.

Perry Mason sortira le 21 juin sur HBO.

Et voilà douce lectrice, tu as désormais 5 nouvelles séries à voir en juin pour t’occuper en attendant le retour à une vie totalement normale.

Qu’est-ce qui te tente le plus dans cette liste ?

À lire aussi : J’ai tenté de pécho des stars sur Raya, l’appli secrète des people