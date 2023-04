Lizzo cloue le bec à la droite conservatrice dans un show iconique

La chanteuse américaine a profité de son concert à Knoxville, dans le Tennessee, pour protester contre un projet de loi réac qui prévoit d’interdire les spectacles de drag.

Vendredi 21 avril, la chanteuse Lizzo se produisait à Knoxville, dans l’État du Tennessee. Ce fief conservateur tente actuellement de faire passer une loi rétrograde, interdisant les « cabarets d’adultes en public et face à des mineurs ». Derrière cet arrêté, se trouve une croisade LGBTQ-phobe d’ampleur, qui progresse sur le sol américain et mise, entre autres, sur la lutte contre les représentations de drag, que l’on accuse de « pervertir » la jeunesse.

Ni une, ni deux, l’incandescente Lizzo a profité de son concert, très attendu, pour inviter sur scène une dizaine de drag queens face à un public déchaîné. Parmi les performeuses se trouvaient quelques grands noms du milieu, comme Aquaria, Kandy Muse, Asia O’Hara ou encore Vanessa Vanji, notamment rendues célèbres par l’émission RuPaul’s Drag Race.

« Créer un safe space »

Pendant sa performance, Lizzo s’est adressée à son public, comme le rapportent nos confrères du Guardian : « Sur internet, les gens me disaient d’annuler mon concert dans le Tennessee à cause de l’actualité terrible de ces derniers mois. C’est une raison valide, mais je me suis dit : « pourquoi pas venir m’adresser à celles et ceux qui ont le plus besoin d’entendre ce message ? Pourquoi pas créer un safe space au Tennessee, où l’on peut célébrer les performeur•euses drag et célébrer nos différences ? »

Bloquée au niveau fédéral, car elle porte atteinte à la liberté d’expression, la loi doit être révisée, mais s’inscrit d’ores et déjà dans un recul constant et dangereux des droits des personnes LGBTQI+ aux États-Unis. Motivée par une prétendue protection des enfants face à des spectacles jugés trop sexualisés, ce type de lois incarnent une véritable guerre culturelle et idéologique, entre des valeurs progressistes de diversité et d’inclusion, et une vision conservatrice de l’identité, de la sexualité et du genre.