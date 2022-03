La saison 4 de Mes premières fois sera malheureusement la dernière

La série de Mindy Kaling qui élargissait enfin l’horizon des programmes pour ados en mettant en scène une lycéenne d’origine indienne, annonce à l’occasion de l’arrivée proche de sa saison 3 que sa saison 4 sera sa dernière.

Il y a près de deux ans sortait la série de Mindy Kaling Mes premières fois, largement inspirée de ses tribulations adolescentes en tant que lycéenne d’origine indienne, aux États-Unis.

S’offrant un joli succès d’estime, le programme a eu droit à une saison 2, à une saison 3 qui sortira cet été, et à une saison 4, qui sera malheureusement la dernière.

Mes premières fois, douce mélodie à nos oreilles

Never Have I Ever, de son titre original, verra sa saison 3 débarquer cet été, même si pour l’heure aucune date précise n’a encore été annoncée.

Après celle-ci, il n’en restera plus qu’une avant que la série ne tire sa révérence, d’après un communiqué de presse de Netflix.

Mes premières fois, c’est l’histoire de Devi, une lycéenne qui semble toujours de bonne humeur.

Pourtant, sa jovialité permanente cache un drame toujours bien présent dans son cœur et dans sa tête : le décès de son père.

Un événement si traumatisant, que pendant plusieurs semaines la jeune fille a perdu l’usage de ses jambes et a dû circuler en fauteuil roulant.

Jusqu’à ce que, éblouie par le physique du garçon qu’elle admire, elle parvienne à se lever de son fauteuil.

Une série pour ados à l’horizon plus large que d’ordinaire

Cette série, inspirée de l’enfance de Mindy Kaling, s’intéresse aux croyances de la famille de Devi, fait un focus sur le rapport de la mère à sa propre culture, et éveille sur ce que signifie être une jeune femme étatsunienne éduquée par des parents indiens, le tout en demeurant très léger et en s’adressant à un public très jeune.

Les origines de Devi sont le socle de la série, puisqu’elles permettent notamment d’aborder (mais de manière légère) la difficulté de personnes non-blanches à s’installer dans une banlieue résidentielle étatsunienne au début des années 2000.

De-ci, de-là, Mindy Kaling et Lang Fisher ont disséminé des enjeux sociétaux forts dans un programme très sucré, et c’est pour ça qu’on est si triste de voir le programme s’envoler bientôt.

Crédit photo : Netflix