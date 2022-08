Comment choisir sa poudre de soleil pour afficher un teint d’été sans UV ?

La poudre de soleil est une alliée de choc pour afficher une jolie mine sans risquer les coups de chaud. On vous explique comment bien la choisir et l’appliquer comme une pro.

Article mis à jour, publié le 30 juin 2020

Pour obtenir un teint ensoleillé sans risquer de cramer sa peau et, au passage, son capital soleil, rien de plus efficace que la poudre de soleil ! On a déniché pour vous les meilleures astuces de pro pour bien l’appliquer et pour choisir la teinte qui sublimera le mieux votre carnation.

Qu’est-ce qu’une poudre de soleil ?

Comme son nom l’indique, la poudre de soleil (on parle aussi de poudre bronzante ou de « bronzer ») est un produit de maquillage qui sert à donner, de façon totalement éphémère, l’illusion d’un visage naturellement « sun-kissed ». En fonction des formules, il peut être mat, satiné ou irisé pour répondre à toutes les envies et satisfaire les différents types de peaux.

À l’image de son petit cousin le bronzer crème, et malgré une ressemblance indéniable, la poudre de soleil n’est pas un produit de contouring : son but est de donner un éclat ensoleillé au visage, et non de creuser les joues ou d’affiner le nez — même si, en fonction du produit, le résultat peut être parfaitement satisfaisant. Sa teinte est d’ailleurs souvent plus chaude que celle d’un produit pour sculpter les traits.

Comment appliquer sa poudre de soleil ?

Comme le rappelle le maquilleur Hung Vanngo au magazine Cosmopolitan, « le bronzer sert à réchauffer le teint, non à le colorer », il doit donc être appliqué avec parcimonie et sur des zones clés du visage, et non sur toute sa surface, comme on pourrait être tenté de le faire pour avoir l’air de rentrer de trois semaines de vacances en Polynésie française.

Après avoir prélevé de la matière à l’aide d’un gros pinceau duveteux, il suffit de balayer la poudre sur la peau en commençant par les tempes, en descendant sur les joues puis en terminant par l’os de la mâchoire (c’est la fameuse technique du 3, plébiscitée par un grand nombre de professionnels). Avec ce qu’il reste de produit sur le pinceau, on peut ensuite venir caresser le cou et le décolleté pour éviter de créer des lignes de démarcation peu naturelles.

La makeup artist Azra Red partage sa technique d’application dans les colonnes du magazine SELF :

La meilleure technique pour appliquer la poudre de soleil est d’effectuer des mouvements circulaires pour déposer le produit, puis d’utiliser un pinceau propre pour l’estomper.

Le bronzer n’étant pas un produit de correction du teint, si on souhaite unifier sa peau, camoufler ses cernes ou ses petites imperfections, il fait le faire en amont, et fixer le tout avec un voile de poudre libre pour assurer une bonne tenue au maquillage tout en facilitant l’application de la poudre de soleil.

Comment bien choisir sa poudre de soleil ?

Afin que le résultat soit le plus naturel possible sur la peau, il est conseillé de choisir une teinte adaptée à sa carnation et à sa capacité naturelle à prendre des couleurs.

Pour bien faire son choix, la maquilleuse Elisa Flowers donne quelques conseils au magazine Allure :

Pour les peaux très claires, je recommande de choisir un bronzer une à deux teintes plus foncées que la carnation, et surtout d’avoir la main légère. Même chose pour les peaux claires à moyennes, en faisant attention à éviter les teintes qui paraissent trop oranges ou rouges, car cet effet n’en sera que plus intense sur la peau. Les teints mats peuvent presque tout porter, dont les teintes terracotta qui les mettent particulièrement en valeur.

Quant aux peaux foncées et noires, le maquilleur Sir John recommande de se tourner vers des « nuances infusées de sous-tons chauds telles que le rouge, l’or ou le cuivre » dans les pages du Vogue US.

Concernant le rendu, c’est vraiment une question de goût : une poudre de soleil mate aura un effet plus sophistiqué tandis qu’une formule irisée donnera de l’éclat.

