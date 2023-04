Dans une interview accordée au magazine People, l’actrice de 52 ans est longuement revenue sur l’éducation qu’elle donne à ses filles encore adolescentes.

Mère de deux adolescentes, l’actrice Melissa McCarthy est intransigeante sur leur éducation quant à l’utilisation des réseaux sociaux. Celle qui sera bientôt à l’affiche de La Petite Sirène en version live-action (prise de vue réelle) a confié au magazine People ne « pas être la plus décontractée » des mères.

En effet, l’actrice de 52 ans déclare être très à cheval sur l’utilisation des réseaux sociaux de ses filles de 15 et 13 ans. « C’est quelque chose qu’il faut vraiment surveiller, dit-elle. Avec mon mari, nous n’arrêtons pas de leur dire que ce n’est pas réel. Que c’est juste de la poudre aux yeux », rapporte-t-elle au magazine.

« Je leur dis souvent : c’est comme si on supposait que l’un des personnages que j’ai joué est le véritable moi », confie-t-elle, ajoutant que cette prévention est une « bagarre » qui la préoccupe quotidiennement, ses filles étant de grandes utilisatrices de réseaux sociaux.

Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula pour le film La Petite Sirène en live-action de Disney.

Un « espoir » en cette génération

Outre le rapport aux réseaux sociaux, selon Melissa McCarthy, ses filles ont pu lui apprendre le véritable amour de soi. « Tous les jours, elles me donnent des leçons de confiance en soi. Par exemple, elles aiment toutes les deux le maquillage, mais comme moyen d’expression. Grâce à elles, j’ai appris que le maquillage pouvait être utilisé pour un autre moyen que de paraitre plus jeune. Elles m’aident à dépasser cela », rapporte-t-elle.

Avant de dresser un constat sur la jeunesse. « Il y a un tel espoir dans le fait que cette génération puisse nous sauver. Il y a un tel espoir dans le fait qu’elles sont tellement plus évoluées que moi à cet âge. Mon monde était si petit. Les regarder naviguer dans un monde tellement plus compliqué et tellement plus difficile. Et le faire avec tant de grâce, d’amour, de soin et d’empathie pour les autres… J’en apprends tous les jours », conclut l’actrice, qui campera le rôle d’Ursula dans La Petite Sirène, au cinéma le 24 mai prochain.