Est-ce l’astuce ultime pour éviter l’anti-cernes qui file dans les plis ?

Et s’il suffisait d’appliquer une base à paupières sous son anti-cernes pour qu’il ne file plus dans les ridules ? On vous explique.

Vous connaissez notre avis sur les hacks beauté TikTok : parfois c’est bien, mais souvent c’est pas top (et certaines astuces peuvent même être franchement dangereuses). Dans tous les cas, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à faire le tri !

Pour le coup, depuis quelques semaines, c’est une idée pas idiote qui fait fureur sur le réseau social chinois qui compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs actifs : utiliser une base à paupières pour améliorer l’application, le rendu et la tenue de l’anti-cernes.

Une base à paupières pour prolonger la tenue de son anti-cernes

La base à paupières est un produit de préparation de la peau au maquillage. Comme son non l’indique, elle s’applique sur toute la paupière mobile mais aussi sur l’arcade sourcilière ainsi qu’au niveau du ras-de-cil inférieur.

En plus d’intensifier la couleur des fards et de permettre au maquillage des yeux de tenir plus longtemps, elle a d’autres atouts : elle atténue les veines et les petites rougeurs, comble les ridules et lisse la peau. Vous nous voyez venir ?

Sur TikTok, de plus en plus d’influenceurs beauté utilisent une base à paupières — transparente ou dans une teinte proche de leur carnation — comme « sous-couche » avant d’appliquer leur anti-cernes.

Une idée qui, en plus d’être intéressante sur le papier, donne de bons résultats : leur anti-cernes ne file plus dans les plis naturels de la peau et il reste intact beaucoup plus longtemps.

Seul petit bémol ? Si elle est efficace, cette technique a tendance à dessécher le contour de l’œil. Il ne faut donc pas oublier d’utiliser un soin hydratant spécifique pour les contour des yeux avant de superposer les produits de maquillage.

Bah oui, ce serait quand même dommage de se créer une nouvelle problématique beauté en essayant d’en résoudre une autre…

Le shopping de bases à paupières

Base à paupières Hydro Grip de MILK, 22€

Base à paupières Always An Optimist de Rare Beauty, 20€

Base à paupières anti-âge Primer Potion d’urbanisme Decay, 29,90€

Crédit photo image de Une : Kim Carpenter sur Unsplash