Et si on osait le bronzer crème, le produit multiusage parfait pour l’été !

Le bronzer crème est le produit de maquillage parfait à glisser dans notre trousse à maquillage d’été, et il est bien plus facile à utiliser qu’il n’y paraît ! On vous explique tout.

Texture difficile à appliquer, rendu trop artificiel, formule grasse, tenue qui laisse à désirer… Les préjugés sur le bronzer crème ont la vie dure. Pourtant, ce produit de maquillage a de nombreuses qualités et il est bien plus simple à apprivoiser qu’il n’y paraît ! Suivez le guide.

Qu’est-ce qu’un bronzer crème ?

Comme son nom l’indique, le bronzer crème est un produit de maquillage du teint censé reproduire l’effet « bonne mine » d’un bronzage naturel, les risques de mélanomes en moins. Il se différencie de la poudre de soleil par sa texture crémeuse, et est présenté sous forme de stick, de pot ou de poudrier (sans poudre, donc). En fonction des formules, il peut être mat comme irisé pour donner un aspect très lumineux à la peau.

Malgré des similitudes indéniables, le bronzer crème (mais ça vaut aussi pour la poudre de soleil) n’est pas un produit de contouring : son but est de donner un aspect hâlé au teint, et non de creuser les joues ou d’affiner le nez. Sa teinte est d’ailleurs souvent plus chaude que celle d’un produit pour sculpter le visage, pour donner ce fameux éclat ensoleillé.

Où appliquer un bronzer crème ?

Pour obtenir une mine « sunkissed » plus vraie que nature, le bronzer crème s’applique sur les zones bombées du visage comme les tempes, les joues, le nez et le menton. Certains maquilleurs professionnels aiment aussi en appliquer sur les paupières pour faire ressortir le regard, et d’autant plus si le maquillage des yeux se résume à quelques couches de mascara.

Pour éviter un contraste trop élevé entre le visage et le décolleté, on peut aussi en appliquer sur le cou, sur les os de la clavicule ainsi qu’au niveau du sternum.

Comment appliquer un bronzer crème ?

Dans un article publié sur le site Makeup.com, la makeup artist Emily Oliver recommande d’utiliser un pinceau à fond de teint pour prélever et placer le bronzer crème sur la peau, puis d’utiliser une éponge à maquillage humidifiée pour estomper la matière et lui donner l’apparence la plus naturelle possible.

« Il y a quelque chose de si beau dans la façon dont un bronzer crème glisse sur la peau, et l’application d’une formule crème immédiatement après le fond de teint liquide donne un fini plus naturel », confie la professionnelle.

Attention tout de même à ne pas avoir la main trop lourde, ce type de produit étant souvent bien pigmenté.

Pour terminer le maquillage du teint, et en fonction de ses envies, on peut ensuite appliquer un joli blush — crème pour un rendu ultra glowy ou texture poudre pour un rendu plus mat —, quelques touches d’highlighter et un voile de poudre bronzante sur la zone T afin d’éviter les brillances intempestives. Cette dernière étape est facultative si votre type de peau le permet ou que vous préférez un maquillage très lumineux.

@chanel.beauty

Comment choisir son bronzer crème ?

Avant de choisir la couleur de son bronzer crème, il convient de déterminer la texture qui conviendra le mieux à ses besoins. En effet, certains produits plus « secs » sont particulièrement adaptés aux peaux mixtes à grasses qui ne souhaitent pas virer « boule à facettes » au bout de quelques heures, tandis que les formules plus émollientes feront le bonheur des peaux sèches à normales.

Pour le choix de la teinte, la maquilleuse Elisa Flowers donne quelques conseils au magazine Allure :

Pour les peaux très claires, je recommande de choisir un bronzer une à deux teintes plus foncées que la carnation, et surtout d’avoir la main légère. Même chose pour les peaux claires à moyennes, en faisant attention à éviter les teintes qui paraissent trop oranges ou rouges, car cet effet n’en sera que plus intense sur la peau. Les teints mats peuvent presque tout porter, dont les teintes terracotta qui les mettent particulièrement en valeur.

Quant aux peaux foncées et noires, le maquilleur Sir John recommande de se tourner vers des « nuances infusées de sous-tons chauds telles que le rouge, l’or ou le cuivre » dans les pages du Vogue US.

Le shopping de bronzers crème pour un teint d’été

Retrouvez le Bronzer crème Cheeks Out Freestyle de Fenty, 33€ pour 6,23 g

Retrouvez la Crème bronzante Laguna de Nars, 39,90€ pour 19 g

Retrouvez le Stick multi-usages ILIA, 37€ pour 4,5 g

Retrouvez la Crème bronzant en stick Warm Wishes de Rare Beauty, 26€ pour 7 g

Retrouvez l’Ultra Cream Bronzer de Revolution Makeup, 6,95€ pour 12 g

Retrouvez le Bronzer crème Buriti d’RMS, 30€ pour 5 g

Crédit photo image de Une : Fenty Beauty