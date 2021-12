J’ai testé le cockring vibrant Fronds with Benefits, ou l’art de vibrer intelligemment

La constriction d’un anneau pénien, les vibrations d’un vibromasseur. Telle est la promesse cockring Fronds with Benefits de LoveHoney. Rien de nouveau sous le soleil, mais la marque entend bien rafraîchir la recette. Deviendra-t-il le « roi des anneaux » (non, nous ne ferons pas référence à une certaine saga) ?

Imaginons. Vous enchaînez les papouilles, caresses, pincements et morsures avec votre partenaire. Et là, pif paf pouf, Croustille veut rendre votre session de tendresse et de passion un poil plus ouf. Mais avant de vous précipiter sur tout le nécessaire pour une soirée BDSM réussie, pourquoi ne pas commencer doucement avec un petit sextoy aux grandes possibilités ?

C’est là qu’arrive le cockring vibrant Fronds with Benefits de Love Honey.

Déjà parce qu’il est discret et peut se ranger cacher * facilement (*vous avez le droit d’assumer votre plaisir). Mais surtout parce que cet anneau pénien a de quoi ravir aussi bien les personnes dotées d’une vulve que les êtres équipés d’un pénis grâce à un twist rigolo (et agréable).

Vibrez pour le cockring Fronds with Benefits, 29,95€

Le cockring vibrant Fronds with Benefits, véritable couteau suisse du sextoy

Pas besoin de s’attarder sur la boîte, elle ne paie pas de mine (hormis un ou deux jeux de mots qui font sourire). À l’intérieur, dans trois petits pochons se trouvent un cockring en silicone, un vibro miniature de type bullet en plastique ABS chromé et un câble USB pour charger la bête.

Le cockring pèse 27 grammes (49 avec le bullet) et mesure 7,5 cm de haut, avec une ouverture de 3,5 cm de diamètre. Celle-ci est bien entendu extensible pour s’adapter à la circonférence du pénis. La face avant est surmontée de petits picots et d’une demi-sphère permettant de titiller le clitoris et les lèvres. Sa petite taille vous permet de le glisser discrètement dans un sac ou une trousse de toilettes, et ainsi de l’emporter partout avec vous.

Cela dit, le véritable twist du Fronds with Benefits réside dans son vibrateur bullet intégré. Celui-ci offre trois vitesses — doux, modéré et je monte des blancs en neige — ainsi que sept modes de vibrations différents.

Comment utiliser le cockring vibrant Fronds with Benefits

On pourrait dire qu’utiliser le Fronds with Benefits est aussi simple que de mettre un préservatif, mais bon nombre de capotes m’ont posé plus de problème à enfiler que ce cockring (cela dit : malgré la difficulté que l’enfilage peut poser, continuez de porter des préservatifs, protégez-vous !).

Pour l’utiliser, il suffit de le lubrifier — avec un lubrifiant à base d’eau (pas de silicone sur les jouets en silicone, sinon vous risquez d’avoir des soucis de santé) — puis de le glisser autour de la verge en érection.



Pour allumer le bullet, il faut presser le bouton situé sur l’une des extrémités. Pour changer de mode de vibration, une simple pression sur le même bouton suffit.

Côté sensations, ça donne quoi le Fronds with Benefits ?

Le Fronds with Benefits est agréable à porter et facile à mettre. Il est suffisamment léger pour que son poids ne se fasse pas ressentir. S’il serre bien le membre , il ne l’étouffe pas au point de faire apparaître des varices — la marque recommande cependant, pour ce modèle comme tout cockring, de ne pas dépasser la demi-heure d’usage en continu, histoire de ne pas abîmer le pipou.

Une fois allumé, l’anneau procure des sensations très agréables dans les vitesses de base. Le plaisir est là, et l’orgasme ne se fait pas attendre lors d’une simple masturbation.

La variété des rythmes de vibration permet de trouver aisément chaussure à son pied tout en évitant de s’enfermer dans une routine. Cela dit, certains modes semblent être là uniquement pour rallonger la liste des possibilités — on pense notamment à ces deux rythmes qui rappellent un réveil qui sonne ou un portable qui vibre.

Mais c’est à deux que le Fronds with Benefits brille de tout son éclat.

Il faut dire que le cockring reste bien en place malgré les mouvements des partenaires ; les vibrations ressenties par ma co-testeuse sont, je cite, « assez profondes et similaires à celles ressenties avec un vibromasseur classique ».

Qui plus est, la face avant tombe pile sur le clitoris, ne manquant pas de le stimuler à chaque fois qu’il entre en contact avec le cockring. D’autant que la texture en silicone très douce isole légèrement les vibrations, afin que la sensation ne soit pas trop intense, à la limite du désagréable.

Ah, et on vous a dit qu’il est entièrement waterproof ? Vous pouvez même l’utiliser pour vos galipettes aquatiques.

Ultime force du Fronds with Benefits : vous n’êtes pas obligée de l’utiliser autour d’un pénis. Il est tout à fait possible (et agréable) de s’en servir au creux de sa main ou autour de ses doigts pour masser son ou sa partenaire. Et si vous ne cherchez que les vibrations sans avoir à subir la sensation du silicone, vous pouvez retirer le bullet et l’utiliser indépendamment.

Attention cependant avec le bullet : il est fragile. Un mois après son acquisition, il présente des signes de fatigue. Et pas des moindres puisqu’il ne démarre plus qu’une fois sur deux, et encore, seulement si on l’a branché avant… Quant aux nombreux modes, ils disparaissent tout simplement au profit d’une vibration basique. Dommage.

Le cockring vibrant Fronds with Benefits en bref

Points positifs

Un sextoy deux-en-un

Un large choix de vibration, avec des intensités différentes

Facile à mettre, simple à retirer

Reste stable

Les petits picots pour titiller le clitoris

Discret

Le bullet indépendant

Waterproof

Points négatifs

Un temps de charge un poil long (surtout pour un mini-vibro)

Des modes de vibrations un peu superflus (big up à celui qui transforme le pénis en smartphone qui vibre)

Le bullet est fragile

Le cockring vibrant Fronds with Benefits, au final…

Il avait tout pour lui. Une grande polyvalence dans les usages, un design discret et agréable, une résistance à l’eau, une prise en main simple. Il profite même d’un prix accessible puisqu’il est vendu 29,95€.

Pourquoi, oui pourquoi a-t-il fallu que le bullet soit si fragile ? Un défaut (qui on l’espère ne touche que notre modèle) qui le fait passer à côté du titre de Seigneur des cockrings (oups). Si au bout d’un mois et de plusieurs utilisations, votre Fronds with Benefits marche comme au premier jour, vous pouvez rajouter 2 points à la note. Easy.

Note : 7/10

Le cockring vibrant Fronds with Benefits de LoveHoney, 29,95€