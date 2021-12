Découverte du stimulateur vibrant Mantric de LoveHoney, un masseur pour les pros qui se tâtent

Stimuler une prostate est une chose. La stimuler au point d’avoir des étoiles dans les yeux en est une autre. Et c’est pour atteindre cet objectif que LoveHoney déboule avec le masseur prostatique vibrant Mantric.

Le corps humain est formidable. Saviez-vous que pour les personnes nées avec un pénis, il existait un petit organe nommé la prostate qui, si on la titille, offre un plaisir intense ?

Mais comme nous l’ont appris Lara Croft, Indiana Jones et la Bande à Picsou, le plus merveilleux des trésors est bien souvent caché au fond d’une grotte. Il faut donc les bons outils et un brin de courage pour aller le chercher.

Pour le courage, c’est entre vous et votre curiosité sexuelle. Pour les ustensiles, c’est du côté du masseur prostatique vibrant Mantric de LoveHoney qu’on a décidé de regarder.

Laissez le Mantric vous faire vibrer pour 79,95€

Enter the Mantric

Une fois n’est pas coutume, ce sextoy est livré dans un carton sobre avec juste le logo (à observer de près) du constructeur dessus, et non dans une affreuse boîte vulgaire comme pour bon nombre de fabricants. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais c’est une bonne chose puisque vous pourrez ranger le Mantric en toute discrétion.

Le masseur en lui-même a la forme d’un « L » avec une belle esthétique sobre, en silicone noir ou bleu marine, ce qui nous change des couleurs flashy. S’il mesure 13 cm de haut, la partie « insérable », elle, culmine à 11 cm. Celle-ci est d’ailleurs nervurée et bosselée pour titiller allègrement la prostate.

Quant à la circonférence, elle est de 11 cm au plus gros du jouet.

Main pour l’échelle (j’ai de grandes mains).

La base du sextoy mesure 7,5 cm de long, avec des nervures et une légère élévation en bout afin de masser le scrotum. La prise de rechargement étanche et le bouton d’allumage se situent sur la tranche, tandis qu’une LED se glisse sous le Mantric. Le tout pèse 141 grammes, ce qui vous évite d’avoir un poids mal placé pendant vos sessions.

Ça, c’est pour le tunnel de chiffres. Mais le véritable intérêt du masseur prostatique Mantric est qu’il vibre, et pas qu’un peu.

En effet, il intègre pas moins de sept modes de vibrations, allant du doux à l’intense en passant par plusieurs rythmes différents. Une polyvalence bienvenue qui permet d’utiliser le masseur Mantric sans tomber dans la routine !

Mieux, il peut être commandé à distance grâce à sa petite télécommande ronde afin de partager le plaisir à plusieurs.

Le petit donut à droite, c’est votre nouvelle amie, la télécommande.

Et n’oublions pas que ce masseur est entièrement waterproof, ce qui vous laisse le loisir de l’utiliser sous la douche ou dans un bain, voire même un jacuzzi pour les plus audacieux ou audacieuses. Dommage cependant que la télécommande, elle, ne résiste pas à l’eau.

Pour ce qui est de l’autonomie, ce masseur prostatique promet une endurance d’une heure. Il lui faut 90 minutes pour se recharger entièrement.

LoveHoney a d’ailleurs eu la bonne idée de dédoubler le câble de rechargement USB-A afin de pouvoir charger la télécommande en même temps que le sextoy.

Comment utiliser le masseur prostatique Mantric

Commencez par allumer le masseur Mantric. Nous vous conseillons de le passer en mode calme (sans vibration) pour faciliter l’insertion. Mais ATTENTION : avant de descendre dans les catacombes, il est très TRÈS important de lubrifier le Mantric ainsi que votre anus ! Et comme toujours, ne jurez que par un lubrifiant à base d’eau pour éviter les mauvaises réactions avec le silicone.

Lubrifiant anal à base d’eau, LoveHoney, 14,95€ les 250 mL

De même, vous suivez pas le lapin blanc dans son terrier, donc inutile de vous presser. Il est préférable d’insérer doucement le masseur Mantric pour ne pas ravager vos petites fesses.

Alors, cette prostate ?

Nous allons être entièrement transparent : ce test du Mantric est également un test pour le journaliste puisqu’il s’agit de la première fois où il va stimuler sa prostate. C’est donc avec une pointe d’appréhension mêlée à de la curiosité que le masseur a progressivement été inséré dans le pétou.

L’exercice se fait en douceur (grâce au lubrifiant, élément INDISPENSABLE de ce genre de plaisir), mais les sensations sont… absentes ?

Oui, on ne ressent rien. Enfin… non : on ressent bien les différents modes de vibrations qui se diffusent dans tout le bas-ventre, mais en matière de plaisir, rien, que dalle, nada, peau d’zob.

Cependant, une chose est claire : ce n’est nullement la faute du Mantric, dont le revêtement très doux est clairement un plus. Ce manque de sensation est à mettre sur le compte de l’inexpérience du testeur en matière de jeux prostatiques.

Le Mantric, c’est pour qui ?

Cela nous offre une conclusion : le masseur prostatique Mantric est un excellent sextoy… pour les habitués. Nous ne vous conseillons pas, si vous débutez, d’explorer votre prostate avec ce jouet : préférez-lui un simple plug ou mieux, un/une partenaire qui sait titiller cet intriguant organe !

D’un point de vue purement technique, on apprécie grandement que le Mantric attribue une couleur différente à chaque mode de vibration, ce qui permet de s’y retrouver facilement. La télécommande répond bien tout en étant suffisamment petite pour ne pas occuper vos deux mains.

La petite protubérance externe fait aussi très bien son travail. Calée sur le scrotum, elle diffuse de nombreuses et plaisantes vibrations sur les testicules.

Notons enfin que le Mantric se nettoie très facilement : un peu d’eau chaude, du savon ou un produit spécial sextoy, et le tour est joué.

Le Mantric peut-il titiller un vagin ?

Par curiosité, nous avons demandé à une personne dotée d’un vagin d’essayer le masseur Mantric. Voici les retours de ma co-testeuse :

« Niveau confort, à l’insertion, on sent malheureusement qu’il a été conçu pour un autre type de salle obscure : l’avant courbé du sextoy, censé stimuler la prostate, presse contre la paroi du vagin et ce n’est pas toujours très agréable (au contraire des jouets créés pour titiller le point G). Par contre, sa large base vient épouser entièrement le clitoris ainsi que la vulve — et ça, écoutez, ça fait toujours plaisir ! Au niveau des modes, certains m’ont paru bien trop intenses (la vibration façon téléphone à clapet de 2003 c’est non), d’autres ont su me faire passer un moment pour le moins intéressant (coucou les petites vibrations par à-coups alternant avec des passages plus longs et profonds). Je ne me verrais pas avoir un orgasme avec juste les effets du Mantric, mais je suis curieuse de le tenter de façon externe, pour caresser le clitoris, les zones érogènes et jouer avec les différentes sensations. Après tout, on commence à le savoir que les vibrations, ça fonctionne bien ! Et pour des jeux à deux, la télécommande permettant de l’activer à distance est à ne pas mettre entre les mains d’un testeur ou une testeuse taquine, sinon attention à votre capacité de concentration… »

Le Mantric de LoveHoney en bref

Points positifs

Une bonne longueur

Un revêtement doux

Un design pensé pour stimuler la prostate

Entièrement waterproof

7 modes de vibrations

De petites couleurs pour se retrouver dans les divers modes

Contrôlable à distance

Une bonne autonomie

Une boîte de rangement discrète

Facile à nettoyer

Points négatifs

N’est pas forcément adapté aux débutants

La télécommande n’est pas waterproof

En conclusion…

Difficile de noter ce masseur prostatique vibrant Mantric de LoveHoney en se basant uniquement sur nos sensations !

D’un point de vue technique, c’est un excellent jouet pour adulte qui a tous les atouts pour plaire à celles et ceux qui veulent jouer avec leur prostate en cassant la routine. Il est doux, polyvalent et plaisant à utiliser à deux.

Cela dit, il n’est pas à mettre entre toutes les mains (ni toutes les fesses). Si vous avez l’habitude de titiller votre prostate, vous pouvez foncer sans hésiter. Sinon, il existe des options bien plus agréables pour débuter.

Note : 8/10

Explorez-vous avec le Mantric, 79,95€ chez LoveHoney