Notre test du masturbateur Tenga Wavy : pas de branlette sans casser d’oeuf

Parfois, il suffit d’un petit détail pour bouleverser de grandes habitudes. L’œuf Tenga pourrait être de ceux-là : ce discret sextoy renferme un large potentiel. Mais a-t-il ce qu’il faut pour être le seul jouet de votre vestiaire ?

À l’instar d’une célèbre friandise en chocolat très appréciée des petits et grands (sauf aux États-Unis où sa vente est illégale), les œufs de la marque Tenga renferment eux aussi une surprise en plastique. À la différence que celle-ci ne s’adresse qu’aux adultes pourvus d’un pénis puisqu’il s’agit d’une petite gaine de masturbation en silicone !

Très doux et entièrement nervurés, disponibles dans une vingtaine de configurations différentes, les œufs Tenga ont tout pour devenir des incontournables lors de vos plaisirs solitaires… Enfin, presque. Place au test.

Régalez-vous avec l’œuf Tenga Wavy, 8,99€

Mettre tous ses œufs sur le même vier

Comme son nom le laisse présager, l’œuf Tenga se présente comme… un œuf. Une fois ouvert, vous mettez la main sur une petite gaine en silicone de 7 cm, avec une ouverture de 50 mm de diamètre (ce qui est plus serré qu’un préservatif standard). Bien sûr, une fois le pipou inséré, la gaine peut s’étendre jusqu’à 19 cm de long pour 55 mm de large.

Notons que l’œuf est complètement waterproof, ce qui vous permet de l’embarquer avec vous sous la douche !

L’intérieur de la gaine est nervuré pour stimuler le pénis de différentes façons. Car oui, il existe 18 configurations de nervures, allant de la série de points aux petites vaguelettes en passant par les picots, les encoches et même un effet maillé !

Pour varier les plaisirs, la boîte de 6 œufs Tenga est à 45,80€

L’autre force du Tenga Egg est clairement sa discrétion : sa petite taille lui permet de se glisser partout et de vous accompagner sans souci lors de vos déplacements. Évitez juste de le cacher dans le frigo — on ne sait jamais qui peut avoir envie de se faire une omelette.

Comment utiliser un oeuf Tenga

Utiliser un oeuf Tenga est on ne peut plus simple ! Mettez un peu de lubrifiant (à base d’eau, on ne le répètera jamais assez) à l’intérieur de la gaine ainsi que sur votre pénis, ou celui de votre partenaire si vous vous chargez de lui faire du bien.

Il suffit ensuite d’insérer doucement le sboui-sboui dans la gaine et faire des va-et-vient à sa convenance.

Du coup, ça donne quoi, l’œuf Tenga ?

Nous avons pu essayer l’oeuf Tenga Wavy, une gaine dont les nervures sont organisées telles de petites vagues afin de donner des sensations aquatiques — car après tout, qui n’a jamais rêvé de faire des galipettes avec la mer ?

Bien que nous préférions la chaleur d’une main, ce masturbateur est plutôt agréable à utiliser, surtout qu’il est très doux. L’expérience est différente d’une masturbation classique (non, nous n’avons pas ressenti l’appel du grand large) mais tout aussi plaisante.

L’œuf Tenga a également l’avantage de bien épouser le pénis et pas juste le gland comme certains masturbateurs. Parfait si vous recherchez une sensation « serrée » (même si on aurait aimé qu’il soit un peu plus large).

Pensez à bien le lubrifier, car comme le dit le lapin de la RATP : « Fais attention tu risques de te pincer brûler très fort » ! Utiliser l’œuf Tenga « à sec » n’est pas une bonne idée. Surtout qu’il est très facile à nettoyer avant et après usage — un coup d’eau chaude, du savon à pH neutre, et c’est reparti pour un tour.

Enfin, « reparti pour un tour »… faut le dire vite. Après une seule utilisation, une déformation est apparue sur la gaine et n’a fait que grossir par la suite. L’oeuf Tenga est donc avant tout pensé pour un usage occasionnel voire unique.

Loin d’être un sextoy viable sur le long terme, il reste plus que suffisant pour se lancer tranquillement dans le petit monde des jouets pour adultes.

L’œuf Tenga en bref

Points forts

Bien pour les débutants

Doux

Facile à nettoyer

Une myriade de configurations de nervures pour des expériences différentes

Très abordable financièrement

Discret

Nomade

Points faibles

Un brin serré pour les morphologies plus imposantes

Des déformations dès le premier usage

On fait vite le tour de la question si on se contente d’un seul oeuf.

L’œuf Tenga, au final…

S’il est une bonne introduction au monde merveilleux des jouets, le Tenga n’est pas fait pour durer. Au bout de 2-3 utilisations, vous verrez apparaître des déformations sur la gaine.

L’avantage est qu’un oeuf Tenga est un sextoy bon marché et qu’il ne coûte pas plus d’une dizaine d’euros. À vous donc les joies d’une masturbation améliorée à peu de frais !

Note : 6,5/10

Prenez soin de votre pénis préféré avec l’œuf Tenga Wavy, 8,99€