Cosmétiques au CBD : pourquoi on devrait se laisser tenter

Si vous n’avez pas encore osé sauter le pas des cosmétiques au CBD, ces trois produits de la marque Greeneo vont certainement vous convaincre.

Le CBD semble être partout et ce n’est pas qu’une impression, il y en a dans les tisanes, les compléments alimentaires, ou même la nourriture de vos animaux de compagnie. Les cosmétiques n’y échappent pas non plus et finalement, ce n’est pas pour nous déplaire, puisque ses effets localisés sont plutôt intéressants.

En effet les cosmétologues certifient qu’au-delà de l’effet de mode, comme cela a pu être le cas pour le charbon, le CBD a des vertus anti-inflammatoires remarquables. C’est un réel anti stress pour la peau ! Il permet de diminuer le seuil de réactivité de l’épiderme face à toutes les inflammations qui le fragilisent pouvant être liées à la consommation de tabac, au stress ou aux UV.

Cependant rassurez-vous, le cannabidiol de son vrai nom, n’a pas d’effet psychotrope, et ne crée pas de dépendance. Comme le THC (cannabinoïde à effet psychoactif) il est issu du chanvre d’où le rapide raccourci avec « les drogues ». Alors vous pouvez souffler, contrairement à ce que les fausses rumeurs veulent vous faire croire, vous pourrez vous mettre du baume à lèvre le matin sans être dans un état second pour le reste de la journée. Les cosmétiques au CBD détendront votre peau, c’est-à-dire qu’ils agiront sur le stress oxydatif.

Maintenant que vous êtes apaisé quant au CBD, voici une sélection de produits bien-être de la marque Greeneo qui vont certainement vous combler :

Le baume à lèvres

Ce baume est 100 % d’origine naturelle et ne contient que des ingrédients dont votre peau va raffoler, comme de l’huile de coco, de l’huile de jojoba ou du beurre de karité.

Baume à lèvre CBD, beurre de karité et vanille de Madagascar, 9,99 €

Le masque tissu visage relax CBD

Ce masque en fibre de Lyocell vous offrira une pause détente dans votre quotidien. Son utilisation est très simple, lavez-vous le visage, séchez-le et appliquez le masque pendant 15 minutes. Il apportera à calme et réconfort à votre hydratation.

Masque tissu relax CBD & huile de chanvre hydratante, 8,90 €

Le déodorant baume au CBD

Vous vous demandez certainement pourquoi utiliser un déodorant infusé au CBD ? Il y a plusieurs arguments possibles : le premier est que le cannabidiol apaise les aisselles rasées et épilées. Le second est que les aisselles sont des zones riches en récepteurs de cannabinoïdes.

Déodorant baume CBD et lavande sauvage, 17,90 €

Si vous voulez vous lancer dans l’essai des cosmétiques CBD la marque Greeneo aura peut-être ce qu’il vous faut pour vous faire craquer. Cet article met en avant trois produits, mais vous pourrez aussi découvrir d’autres cosmétiques, des E-liquides, des huiles, des coffrets et même un rayon épicerie en vous rendant sur le site. En résumé, vous aurez l’embarras du choix.

À lire aussi : Zoom beauté sur le CBD, cet actif sulfureux aux multiples talents