Ce test très scientifique (non) vous dira quelle tenue porter pendant vos règles

Si vous faites partie de celles qui ont leurs règles, vous avez certainement été confrontée à cette épineuse question qui remue les foules : « du coup, je m’habille comment ? »

Alors autant vous dire qu’il n’y a pas de bonne réponse à cette question. Savoir comment s’habiller durant ses menstruations dépend de trois choses : des effets des règles sur son métabolisme, de son mood du moment, et de son emploi du temps.

Votre tenue doit devenir une alliée et non un frein dans votre quotidien. Déjà parce que quand vous avez vos règles vous avez d’autres trucs à gérer, et ensuite parce qu’on est mieux dans un vêtement qui nous veut du bien ! Comme dans une protection hygiénique qui nous convient.

D’ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas, la marque de protection menstruelle Nana a sorti il y a quelques mois deux modèles de culotte menstruelle ultra confort, disponibles sur un site son e-commerce et dans certaines enseignes de la grande distribution. Tous les tissus et matériaux qui la composent ont été choisis pour leur technicité. Peut-être l’objet qu’il manquait à vos vies pour être sereine sans avoir peur qu’une grosse tache de sang ne vienne ternir votre bonne volonté ?

Le modèle Hipster de Nana

Alors c’est parti pour résoudre le problème qui vous empêche de vous endormir le soir ou qui vous fait perdre un temps précieux le matin. Soyez attentive, vous allez découvrir à quel point vous êtes prête à prendre des risques !

Commencer le quiz ! Vous aussi, il y des sous-vêtements que vous gardez bien au chaud pour cette période du mois ? Je mets des dessous en dentelle quoi qu’il arrive Je mets des dessous en dentelle quoi qu’il arrive Absolument, à moi la culotte un peu élargie par le temps Absolument, à moi la culotte un peu élargie par le temps Un string ou rien ! Un string ou rien ! Quelque chose qui englobe, il me faut de la sécurité Quelque chose qui englobe, il me faut de la sécurité Correct ! Faux ! Continuer >> Côté flux, comment ça se passe ? Ça coule, mais tranquille Ça coule, mais tranquille Mes protections sont pour les flux abondants Mes protections sont pour les flux abondants J’ai quasiment rien J’ai quasiment rien C’est hémorragique C’est hémorragique Correct ! Faux ! Continuer >> Pendant vos menstruations, vous avez faim à quel point ? Comme d’habitude Comme d’habitude Vous vous retrouvez à manger des trucs que vous avez tendance à fuir d'habitude Vous vous retrouvez à manger des trucs que vous avez tendance à fuir d'habitude Ça vous coupe l’appétit Ça vous coupe l’appétit Trois mots : gras, réconfortant, infini (le repas idéal) Trois mots : gras, réconfortant, infini (le repas idéal) Correct ! Faux ! Continuer >> C’est la cata, vos règles débarquent ! Mais en fait, non, parce que ce matin vous avez pensé... À prendre un tampon À prendre un tampon À mettre une tenue ample À mettre une tenue ample À mettre un tanga menstruel À mettre un tanga menstruel À rien : vous allez finir avec du vieux papier toilette À rien : vous allez finir avec du vieux papier toilette Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous ne deviez choisir qu’une seule couleur pour vous habiller durant vos règles ? « Le paradis blanc » « Le paradis blanc » « En gros tout est gris » « En gros tout est gris » « Femme de couleur » « Femme de couleur » « Noir c’est noir » « Noir c’est noir » Correct ! Faux ! Continuer >> Pendant vos règles, vous adaptez votre quotidien ? Je ne change absolument rien Je ne change absolument rien Oui, je ne sors pas le soir et tant pis pour le sport cette semaine Oui, je ne sors pas le soir et tant pis pour le sport cette semaine Je reste au calme mais si on m’appelle pour un plan de dernière minute, aucun souci Je reste au calme mais si on m’appelle pour un plan de dernière minute, aucun souci J’attends le congé menstruel avec impatience ! J’attends le congé menstruel avec impatience ! Correct ! Faux ! Continuer >> Les règles ont-elles des effets sur votre physique ? Pas plus pas moins Pas plus pas moins Je gonfle, c’est insupportable Je gonfle, c’est insupportable C’est limite si je ne mincis pas avec le sang que je perds C’est limite si je ne mincis pas avec le sang que je perds J’ai mal aux seins, j’ai mal au dos, j’ai mal au ventre et j'en ai : marre J’ai mal aux seins, j’ai mal au dos, j’ai mal au ventre et j'en ai : marre Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST – Quelle tenue portez pendant vos règles ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement...

Crédits : Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels