Vous voulez agrandir votre regard ? Testez la technique de l’eye-lighter 

Illuminer le regard pour l’élancer et l’agrandir, c’est la technique que de nombreux makeup artists se refilent de bouche à oreille. Et son nom, « l’eye-lighter », risque fort de vous dire quelque chose.

Savoir jouer sur les points d’ombres et de lumières tout en soulignant certains traits du visage est un art qui demande de la précision et de la pratique. Cette technique s’appelle le contouring et vous la connaissez probablement déjà plutôt bien !

Lorsqu’elle a vu le jour, elle a aussi mis en avant l’utilité d’un outil que l’on appelle l’highlighter (ou enlumineur) et qui se trouve être LE produit parfait pour avoir une peau glowy et lumineuse.

Au-delà de pouvoir le placer à des endroits stratégiques du visage comme le haut des pommettes, l’arc du sourcil ou encore le menton, l’highlighter peut également être utilisé pour mettre en lumière le coin de l’oeil, pour accentuer le plis de la paupière ou tout simplement pour souligner le ras-de-cil.

Une découverte qui a très vite séduit les maquilleurs trouvant en cette pratique une nouvelle façon d’allonger et d’agrandir le regard. Et ce, que l’on souhaite ajouter du maquillage par-dessus ou non. Terry Barber, directeur du maquillage artistique de M·A·C, déclare dans Glamour UK :

« Des paupières blanches style années 60 aux nuances perlées futuristes… L’highlighter pâle glacial porté en solo est devenu une alternative de choix pour toutes les personnes qui veulent trouver une solution plus fraîche remplaçant le smoky eye classique. »

Les pigments nacrés : le nerf de la guerre

Que vous aimiez plutôt jouer avec votre look en utilisant des produits colorés aux nuances bleues, roses, vertes, violettes ou que vous soyez du style à kiffer la simplicité, le principal c’est que l’highlighter que vous allez utiliser dispose de pigments nacrés réflecteurs de lumière.

Ce sont ces derniers qui vont pouvoir donner un aspect lumineux à votre regard et étendre votre paupière pour lui donner plus d’aisance.

À appliquer en all over (comme vous le feriez pour un fard par exemple), vous pouvez ensuite travailler la matière au pinceau pour lui donner la forme que vous souhaitez et estomper.

Et si vous êtes d’humeur aventureuse, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser plusieurs tons histoire de changer un peu des habitudes…

Nos inspirations eye-lighter

Alors, ça vous plait ?

