Elle a vécu la même chose qu’Aimee dans Sex Education, et témoigne pour Netflix

Le premier épisode de Visibles par Netflix est sorti il y a quelques jours et il donne la parole à Laura, une étudiante française de 22 ans qui a vécu une agression sexuelle dans les transports en commun.

Visibles de Netflix, c’est quoi ?

Il y a quelques jours, Netflix a sorti le premier épisode d’un tout nouveau format de vidéos : Visibles.

Il s’agit de portraits de personnes comme toi et moi qui « se retrouvent et se reconnaissent dans les films et séries qu’ils regardent ».

Ce premier épisode est consacré à Laura, qui s’est reconnue dans l’histoire d’Aimee dans Sex Education saison 2.

Visibles : un épisode sur les agressions sexuelles dans les transports

La saison 2 de Sex Education a ouvert la parole sur le harcèlement et les agressions sexuelles dans les transports en commun via la storyline d’Aimee, qui a été traumatisée après qu’un inconnu se soit masturbé sur sa jambe dans la bus.

C’est d’ailleurs la storyline qui m’a le plus touchée dans la deuxième saison de cette série incroyable. C’est l’une des premières fois que je voyais ce sujet traité à l’écran, notamment dans une série aussi mainstream. Et ça fait du bien !

Le témoignage de Laura dans Visibles

Dans Visibles, Laura met elle aussi en lumière l’expérience traumatisante qu’elle a vécu.

Alors qu’elle prenait le métro, elle a remarqué qu’un inconnu se touchait en la regardant fixement. Personne n’est intervenu.

Choquée par ce qu’il lui était arrivé, elle a changé son comportement dans les transports en commun, devenant beaucoup plus méfiante et restant en permanence sur ses gardes.

Mais grâce à Sex Education, elle a compris qu’elle n’était pas la seule, et ça lui a fait du bien.

« Cette série, en un sens, a un peu levé le tabou des agressions sexuelles dans les transports. Ça a vraiment été un électrochoc de me dire « je suis pas toute seule », et surtout “tout ça ne devrait pas arriver ». »

Visibles, un témoignage qui fait du bien

Dans Visibles, Laura, met des mots sur une réalité à laquelle de trop nombreuses femmes ont déjà été confrontées.

Il s’agit d’une jeune fille comme moi à laquelle il m’est très facile de m’identifier et je pense qu’il est important de montrer des portraits pareils.

Bref, un témoignage qui fait du bien…

