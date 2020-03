Pimpe ton profil Vinted pendant le confinement en attendant la réouverture !

La décision n’est pas propre à Vinted. Au-delà des mesures d’hygiène imposées par le Coronavirus, c’est aussi la conséquence de la fermeture des Points Relais.

Comme tu le sais, seuls les services essentiels restent ouverts pendant le confinement !

Vinted suspend son activité pendant le confinement

C’est pourquoi tu ne pourras plus ni vendre ni acheter sur Vinted jusqu’à nouvel ordre…

La plateforme explique :

En accord avec les restrictions de mouvement gouvernementales, nous avons décidé de momentanément mettre en pause toute nouvelle commande (y compris l’achat et l’expédition) ainsi que les commandes existantes en France et en Espagne.

Cependant, Vinted reste ouvert et rien ne t’empêche de faire du lèche-vitrine sur les profils des autres et de repérer les pièces que tu pourras enfin acheter une fois tout cela terminé.

Tu as toujours accès à tout, tu peux continuer à négocier, poster de nouvelles choses, enregistrer des favoris…

Vinted précise :

Si une commande est suspendue, elle sera réouverte dès que les services d’expédition et nos opérations reprendront. En attendant, nos prestataires de transport conserveront les colis jusqu’à la réouverture de leurs dépôts et la reprise des livraisons.

Comment avoir le plus beau profil Vinted

Tout cela est nul, mais tu sais quoi ? C’est aussi l’occasion pour toi de retaper ton profil et de ressortir du confinement avec les meilleures photos.

Les conseils de Zoé pour un profil Vinted au top

Pour t’aider à cela, j’ai contacté notre chère Zoé, anciennement employée chez mad. Vinted n’a aucun secret pour elle, alors elle m’a révélé ses astuces pour une boutique au top et des photos alléchantes.

Repasse tes vêtements

Zoé te conseille de bien repasser les vêtements que tu souhaites prendre en photos.

En effet, une photo d’une chemise toute froissée ne donne pas forcément envie de l’acheter.

Fais des photos avec l’article porté

Pour des photos efficaces, le mieux, c’est de poser avec l’article porté. La personne qui achète est toujours plus rassurée si elle a une idée de ce que ça va donner sur elle.

Fais des looks avec plusieurs de tes fringues

Essaye aussi de faire des looks avec plusieurs articles que tu vends.

C’est l’occasion de montrer que tu es une meuf stylée qui sait ce qu’elle fait et surtout, ça va donner envie aux gens d’acheter plusieurs fringues chez toi.

Fais plusieurs photos par article

Zoé te conseille de faire au mois 4 ou 5 photos avec des angles différents. Ça montre d’ailleurs que tu n’as rien à cacher (comme une tache ou un trou que tu aurais pu dissimuler…) !

Soigne la description des articles

Au-delà des photos, la description qui les accompagne compte elle aussi beaucoup.

Zoé de conseille de te préparer une description la plus détaillée possible sur le style du vêtement, la coupe, les défauts, la taille…

Précise bien lorsque qu’une pièce taille trop grand ou trop petit.

Par exemple, une taille 38 peut tailler plus ou moins large selon la marque et correspondre plutôt à un 36 ou un 40 standard.

Si tu le peux, indique les mesures

Si vraiment ta dévotion est sans limites, tu peux aussi mettre les mesures. C’est toujours un plus.

N’oublie pas les hashtags

Utilise des hashtags dans la description. Le référencement, c’est important.

Mets le paquet sur la description de ta boutique

Et ne néglige pas non plus la description de ta boutique ! Prépares-en une jolie, précise les conditions d’envoi et de retour.

Tu montres ainsi que tu es une personne cool et que tu prends la chose au sérieux.

Les conseils de Kalindi pour un profil Vinted réussi

Kalindi, adepte de Vinted également, t’apporte elle aussi ses conseils.

Elle rejoins Zoé sur le fait qu’il est important de porter tes vêtements sur les photos, mais si tu peux faire les deux. Sur cintre ET porté, c’est la cerise sur le gâteau !

Injecte une dose d’humour à ta boutique Vinted

Pour elle, il est aussi important d’apporter une touche d’humour à la chose. Tu montres ainsi que tu es fun et ça tombe bien, les gens aiment rire.

Ainsi, tu appâteras davantage les gens sur ta boutique que si tu renvoyais l’image d’une personne morose et sans saveur.

Soigne ton compte Vinted autant que ton compte Instagram

Tu devrais également traiter ton compte Vinted comme tu traites ton compte Instagram.

Essaye d’apporter de l’harmonie à ton profil, de faire ressortir une esthétique particulière qui se retrouve sur chaque photo.

Quand c’est joli, ça donne envie !

Prends de l’avance et prépare des stories Insta

Enfin, Kal te conseille de profiter de cette suspension pour préparer justement des stories Instagram.

Ainsi, quand Vinted ouvrira de nouveau, tu n’auras plus qu’à les balancer et faire la pub de tes vêtements avec les merveilleuses photos que tu auras prises en amont !

L’app qui te propose les frais de ports gratuits pendant le confinement

En attendant, pour assouvir tes envies de shopping, sache également qu’il existe une plateforme de friperies en ligne du nom de CrushOn.

Cette dernière te permet de réserver des sapes qui, pour le coup, te seront livrés gratuitement lorsque la situation actuelle se sera calmée !

Si tu as envie de fringues mais que tu ne veux pas acheter de fast-fashion, tu peux quand même faire des folies pendant le confinement, tout en gardant tes valeurs éco-responsables.

Et ça, c’est cool.

Et voilà, tu es fin prête pour devenir la reine de Vinted.

Pour info, LeBoncoin est logé à la même enseigne et suspend également son activité pendant le confinement.

N’hésite pas à partager tes conseils toi aussi si tu en as ! À vos appareils et à vos fers à repasser, maintenant !

