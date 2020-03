Pour assumer de porter quelque chose en public, habitue-toi à le porter chez toi

Tu en as peut-être entendu parler, en ce mois de mars 2020, nous sommes en plein confinement en raison du coronavirus.

Si tu es seule chez toi, c’est le moment ou jamais de t’habituer à porter les choses que tu n’oses pas porter, à étendre des horizons, et même à te découvrir un nouveau style !

Habitue-toi à porter chez toi ce que tu n’oses pas porter dehors

Ce que je te propose, c’est de te promener toute la semaine dans des fringues jusqu’à ce qu’au bout d’un moment, tu te sois complètement familiarisée avec elles et ce à quoi tu ressembles avec !

C’est comme s’habituer à son corps. On dit que pour s’accepter petit à petit à lui, il faut s’habituer à se promener nue chez soi.

Perso, je me suis toujours précipitée sur mes affaires à peine sortie de la douche, même seule. Puis un jour, j’ai décidé de tenter d’être plus longtemps dénudée chez moi.

Et maintenant, je m’en fiche presque de croiser mon reflet dévêtu dans le miroir ! C’est fou, non ?

Eh bien je t’invite à faire de même avec les fringues.

Tu veux porter des décolletés mais tu n’oses pas ? À partir de maintenant, tu ne mets que ça. C’est parti !

Tu veux porter des cuissardes mais tu n’oses pas ? Enfile tes préférées tout de suite et garde-les plusieurs heures par jour !

Tu vas peut-être te dire :

« Oui mais c’est face aux autres que je suis pas à l’aise, moi toute seule ça va ! »

Eh bien, je ne te crois pas. Car quand tu es complètement et sincèrement à l’aise avec quelque chose, tu te fiches pas mal du regard des autres.

De plus, l’avantage avec le fait de rester chez soi si longtemps, c’est que tu te seras tellement habituée à avoir ces types de pièces sur toi que tu ne sentiras plus de différence entre porter ces nouvelles choses et celles dans lesquelles tu avais l’habitude d’être à l’aise.

Tu seras à l’aise avec les deux, peu importe le regard des autres ou tes propres apprioris de départ !

Trouver ton style en restant chez toi, c’est plus que possible

Tu es fatiguée de ton style vestimentaire ? C’est aussi l’occasion de te trouver un nouveau style.

Tu n’as pas forcément besoin de te procurer de nouveaux vêtements pour ça. Parfois, il s’agit juste de trouver la bonne combinaison de pièces parmi ce que tu as déjà !

Alors fais-toi des après-midis et soirées où tu sors toutes tes fringues de ton armoire…

…et procède à faire tout et n’importe quoi avec, en faisant fi de leurs fonctions premières !

Je m’explique.

Trouve de nouveaux styles en faisant… n’importe quoi !

Lorsque j’étais en école de mode, on a fait ce projet qui s’appelait « mix and match » (d’ailleurs à la fin je n’en pouvais plus, je ne vais pas te le cacher, ça me sortait par les yeux, mais toi tu n’as pas de dossier à rendre à la fin, donc tout va bien).

Bref, cela consistait, comme son nom l’indique, à mélanger et accorder des pièces entre elles.

Par exemple, tu transformes un haut en un bas (tout cela sans couture, je te rassure, il ne s’agit que d’essayages), un bas en haut, un pull à l’envers…

Dans notre cas, à l’école, c’était pour nous aider à trouver de nouveaux designs.

Mais en ce qui te concerne, ça peut tout simplement te faire découvrir plein de nouvelles silhouettes, et te pousser à te rendre compte que peut-être tu t’enfermes trop dans un style… alors que tout un monde s’offre à toi !

Tiens moi au courant dans les commentaires de ce que cet exercice t’a apporté, et de si tu as réussi ou non à oser par la suite !

À lire aussi : Et si tu t’habillais « bien »… même seule chez toi ?