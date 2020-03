Le confinement expliqué par… des allumettes

Le confinement, c’est une situation exceptionnelle dont je n’avais pas envisagé la possibilité avant ce week-end. Pendant quelques jours, j’ai vécu un véritable ascenseur émotionnel !

Alors que la semaine dernière, je ne me rendais encore absolument pas compte de la gravité de l’épidémie de coronavirus et continuais à boire des bières dans des bars après le boulot, voici que nous nous retrouvons, en l’espace de quelques heures, confinés chez nous.

Un changement très rapide et pas facile à accepter !

Dès lors que j’ai compris la possibilité d’un confinement, après la première allocution d’Emmanuel Macron jeudi dernier, une vague d’angoisse m’a envahie, ainsi que la tristesse à l’idée de ne plus voir personne excepté ma famille avec qui j’habite.

Tu ressens peut-être la même chose, et c’est bien normal. Mais comme Marie l’explique dans son article très complet, la meilleure chose à faire pour toi et pour les autres, c’est de rester chez toi.

Comprendre l’importance du confinement m’a aidée à mieux vivre la situation.

C’est ce que rappellent des beaux posts qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils mettent l’accent sur les vies que nous sommes en mesure de sauver grâce à des gestes simples.

Une façon intelligente de faire comprendre à la population la nécessité de respecter les consignes du gouvernement.

Do your part and stay home. It’s all we can do. pic.twitter.com/dLOkV3znNe

Sur ce tweet de Juan Delcan, un artiste spécialisé dans le graphisme 3D, tu peux voir des allumettes disposées les unes à la suite des autres s’enflammer, comme un domino. Une allumette décide alors de s’écarter et arrête le feu.

Une jolie métaphore pour expliquer le concept de la distanciation sociale, qui empêche au maximum au virus de se déplacer d’une personne à l’autre.

A colleague of mine who got it from a Scottish friend shared this with me. “The one who stayed away saved them all” #COVIDー19 pic.twitter.com/V09WXiK8oc

— Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 14, 2020