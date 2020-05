Un nouveau tome de la saga Twilight va paraître cet été !

NON TU N’AS PAS MAL LU ET NON CE N’EST PAS UNE BLAGUE.

Douze ans après la sortie de Fascination, le premier volume de la saga Twilight, l’auteure américaine Stephenie Meyer a annoncé hier 4 mai 2020, la sortie d’un nouveau volume.

Midnight Sun, le nouveau volet de la saga Twilight

Ce nouvel opus s’intitulera Midnight Sun (« soleil de minuit » donc) et reviendra sur l’histoire d’amour culte de Bella Swan et Edward Cullen mais cette fois-ci du point de vue du vampire.

Il s’agit d’un prequel sur lequel Stephenie Meyer avait commencé à travailler il y a quelques années, censé reprendre la rencontre entre l’humaine et le vampire, dans l’esprit d’Edward mais aussi en dévoiler davantage sur la vie d’Edward « avant Bella ».

Cependant, l’auteure avait finalement laissé tomber son manuscrit en 2008 lorsque celui-ci avait fuité sur internet.

Elle avait tout de même publié un extrait de ce projet sur son site officiel, mais les fans de la saga avaient perdu espoir quant à la parution de ce nouveau tome.

Jusqu’à hier ! Visiblement le confinement a permis à certains d’achever les projets de leur to-do list…

L’auteure a balancé la nouvelle sur son site avec un compte à rebours provoquant le plantage de son serveur.

Un engouement immédiat pour Midnight Sun, le nouveau Twilight

L’engouement immédiat autour de cette nouvelle n’est guère surprenant lorsqu’on sait que les quatre premiers tomes de la saga se sont écoulés à plus de 100 millions d’exemplaires à travers le monde, et que leur adaptation au cinéma avait rapporté 3,3 milliards de dollars au box-office.

Le cinquième tome sortira en France le 4 août 2020 chez Hachette Romans qui s’est empressé d’annoncer la nouvelle également sur ses réseaux sociaux.

C'est officiel ! Hachette Romans publiera le très attendu Midnight Sun le 4 août 2020 ! #MidnightSunhttps://t.co/IqM2fr7zOk pic.twitter.com/Jvc55fWSgY — Hachette Romans (@HachetteRomans) May 4, 2020

Stephenie Meyer a expliqué lors de l’émission Good Morning America :

« C’est une période un peu folle en ce moment et je n’étais pas sûre que ce soit le moment idéal de sortir ce roman, mais il y a des gens qui ont attendu depuis tellement longtemps, ça ne me semblait pas correct de vous faire patienter davantage. »

Depuis cette annonce, Midnight Sun numéro 1 des ventes en pré-commande sur Amazon !

Midnight Sun, le nouveau Twilight, à quoi faut-il s’attendre ?

Ce n’est pas la première fois que Stephenie Meyer revisite son univers vampirique. En 2015, elle avait publié un roman intitulé À la vie, à la mort, qui reprenait l’histoire de Twilight dans laquelle Edward était une femme et Bella un homme.

Mais c’est la première fois que l’auteure donne à ses lecteurs l’accès aux pensées d’Edward.

Le procédé de rependre un roman du point de vue d’un autre personnage n’a rien de novateur. E.L James y avait eu recours avec sa saga Grey racontant 50 Shades of Grey mais cette fois-ci du point de vue de Christian Grey.

Même si Grey s’était avéré être le comble du malaise, et que Midnight Sun n’est pas à l’abri d’être de la même trempe, ce dernier m’intrigue bien plus.

Je suis plutôt d’avis que découvrir l’histoire d’amour vampirique du point de vue d’Edward pourrait apporter une nouvelle dimension à la saga.

Avoir accès au passé, pensées et ressentis du vampire permettra-t-il de lui pardonner ses comportements parfois plus que problématiques dans la saga ? Hm, j’en doute très fortement. Faut pas pousser.

Mais peut-être que Midnight Sun saura donner davantage d’explications sur son personnage : pourquoi pense-t-il et agit-il de la sorte ? Que ressent-il vraiment à l’égard de Bella ? Comment sont formulés ses combats intérieurs ?

Réponse le 4 août, j’imagine…

Car entre les fans aux anges qui vont pouvoir retrouver leur univers adoré et les détracteurs de la saga jugée beaucoup trop problématique qui vont crier au scandale, je pense qu’on a pas finit d’entendre parler de Midnight Sun…

