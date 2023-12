Twilight : Taylor Lautner a dû se transformer en bodybuilder pour ne pas être exclu de la saga après le 1

À l’origine, les producteurs de Twilight avaient prévu de ne garder le comédien que pour le premier volet de la saga, avant de la remplacer par un nouvel acteur, plus vieux et plus musclé, qui jouerait Jacob jusqu’au dernier film. Taylor Lautner s’est alors lancé dans une transformation physique et a dû passer un second casting… Pour un rôle qu’il avait déjà décroché.

La saga Twilight aurait pu être bien différente si les studios avaient suivi leurs plans initiaux après le premier film. Taylor Lautner, interprète emblématique de Jacob, s’est confié cette semaine sur le podcast « Call Her Daddy », révélant que son rôle a bien failli lui échapper après le triomphe du premier film.

À lire aussi : « Tu penses pouvoir le rendre beau ? » : jugé moche, Robert Pattinson a failli être recalé de Twilight

« J’ai pris une dizaine de kilos »

« Mon personnage dans le premier volet était censé être un jeune de 16 ans avant de se transformer au milieu de Tentation en un type bodybuildé de 25 ans », a révélé Taylor Lautner. L’acteur, âgé de 16 ans lors du tournage du premier film, a révélé que la production avait envisagé « de le remplacer par un acteur d’une vingtaine d’années qui aurait pris le relais de Jacob jusqu’à la conclusion de la franchise ».

« Je me suis battu pour conserver mon rôle », a-t-il ajouté. Et on le croit volontiers, lorsque l’on connait le processus de transformation physique que l’acteur a alors entrepris. Afin de sécuriser sa place dans la saga, le jeune acteur s’est lancé dans un entraînement sportif de neuf mois. « J’ai pris une dizaine de kilos. J’étais prêt », a-t-il confié au micro d’Alex Cooper.

Une transformation physique et une nudité à l’origine de complexes

Le comble de l’ironie est qu’à l’issue de cette transformation, Taylor Lautner a dû se soumettre à une nouvelle audition pour convaincre les producteurs qu’il était et resterait Jacob Black. Ces derniers n’ont pas hésité à tirer profit des efforts physiques et psychologiques de Taylor Lautner, qui apparaît torse nu dans pratiquement toutes ces scènes dans Twilight.

Taylor Lautner dans Twilight // Source : SND

Mais au-delà du running gag, cette nudité a eu une influence néfaste sur le rapport à lui-même de Taylor Lautner et sur son image, et ce, jusqu’à aujourd’hui :

« Au cours des cinq à sept dernières années, j’ai été confronté à de nombreux problèmes d’image corporelle parce que dans la franchise, je ne portais pas beaucoup de vêtements… J’avais 17, 18, 19 ans, c’était beaucoup plus facile d’avoir un corps comme celui-là, mais c’est désormais comme ça que la plupart des gens dans le monde me connaissent. »

Au cours du podcast, l’acteur, que l’on a très peu vu à l’écran après Twilight, a exprimé sa gratitude envers sa femme, Taylor Dome, pour l’avoir aidé à affronter ses complexes. « Je suis dans un meilleur état d’esprit maintenant, mais il y a toujours des bons jours et des mauvais jours. »

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.