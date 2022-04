TikTok (re)découvre LA coupe de cheveux de 2010, et finit en PLS

Dans ce TikTok devenu viral, une ado d’aujourd’hui feuillette des photos de classe de l’année 2010, et c’est épique ! T’es ado en 2010 et t’as pas une grosse mèche de cheveux t’arrivant devant les yeux ? Non mais allô, quoi !

L’année 2010 peut sembler à la fois si proche, et si lointaine, aujourd’hui. Sur TikTok, une vidéo devient virale justement parce qu’elle en pointe le meilleur et le pire de la mode et de la beauté à travers des photos de classe typiques.

La personne utilisatrice @chanlynklay y feuillette le livre les photos de classe de l’année 2010 de sa grande sœur, et s’en amuse à juste titre, tout en écrivant avec bienveillance en légende de sa publication :

« Je suis certaine que vous êtes devenues des personnes formidables depuis, c’est ok, c’était juste une phase »

La grosse mèche typique des années 2010 peut-elle revenir au goût de 2022 ?

Outre un amour immodéré pour les chemises à carreaux so emo, on notera la quasi omniprésence de la coupe de cheveux consistant à avoir une maxi mèche de cheveux dont la longueur flirte avec les yeux. Mention spéciale aux mèches et colorations bicolores.

T’es ado en 2010 et t’as pas de grosse mèche ? Non mais allô, quoi ! © Capture d’écran TikTok de @ chanlynklay.

Autrefois le comble du chic nonchalant et rock juste ce qu’il faut, cette coupe peut paraître aujourd’hui extrêmement datée. Autant que le film Lol, en fait, sorti en 2008, et qui vient de débarquer sur Netflix, pour le plus grand plaisir des nostalgiques de style bébés rockeurs et indie sleaze.

Alors que certaines personnes expertes de tendance présagent que ces tendances vestimentaires et capillaires typiques de la fin des années 2000 risquent de revenir pour la décennie contemporaine, on peut s’attendre au meilleur comme au pire. Car après les années emo, c’est bien la tecktonik qui risque de pointer le bout de ses coupes de cheveux gélifiées pleines de pics…

Crédit photo de Une : © Capture d’écran TikTok de @ chanlynklay.