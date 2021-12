Ce lisseur vapeur va dompter vos mèches les plus rebelles et il est à -31%

Il paraît que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin, que les cheveux lisses veulent des boucles et que les cheveux frisés veulent des cheveux raides… Ce lisseur vapeur devrait vous aider à changer au gré de vos envies.

Le lisseur vapeur à la cote : grâce à son action moins agressive que les plaques sur votre joli petit cuir chevelu, il est devenu un Graal du brushing. Au lieu de se cramer le caillou avec des plaques chauffantes en céramique, la vapeur d’eau va permettre en même temps de lisser et d’hydrater les cheveux.

Que ce soir pour onduler des mèches ou discipliner des frisottis, le fer à lisser vapeur s’adapte à toutes les envies et vous offre le brushing dont vous rêvez. La chaleur et la vapeur laissent le cheveu hydraté et votre brushing n’embaumera pas votre salle de bain d’une odeur de cochon grillé. Mais attention : même si ce fer à lisser prendra bien meilleur soin de vos cheveux qu’un lisseur classique, cela n’empêche pas de devoir appliquer un soin thermoprotecteur !

Saint Algue vous propose son lisseur vapeur Demeliss Titanium, et il est à -31%.

Pour une mise en pli impeccable : le lisseur vapeur Saint Algue Demeliss Titanium à 44,99€ au lieu de 64,90€

Un brushing nickel en quelques instants

Le fer à lisser vapeur va réussir a réconcilier soin et performances. En plus d’éviter de finir avec des cheveux secs et cassants, il offre un résultat canon en seulement quelques minutes. Le lisseur Saint Algue Demeliss va vous permettre d’adopter la routine idéale pour faire la guerre à vos frisottis.

Il est doté de plaques larges en titane pour un lissage rapide même sur cheveux longs. Vous trouverez aussi un peigne amovible pour démêler les nœuds de votre chevelure pendant votre brushing. Il est muni de six buses de sorties pour la vapeur ce qui offre une diffusion et un lissage homogène.

Il est doté d’un réservoir de 40ML et de cinq températures ajustables allant de 150°C à 230°C selon la nature de vos cheveux. Ce lisseur Saint Algue est pratique. En plus de disposer d‘un arrêt automatique au bout de soixante minutes il est équipé d’un cordon rotatif pour le manipuler facilement.

Ce fer à lisser Saint Algue Demeliss est livré dans un coffret avec une pochette thermorésistante et un flacon à eau.

Le lisseur Saint Algue Demeliss Titanium en bref

plaques larges en titane pour un lissage rapide

peigne amovible pour démêler les noeuds pendant le lissage

un réservoir de 40ML et cinq températures de 150°C à 230°C

Le lisseur Saint Algue Demeliss Titanium est à moins 31% sur Amazon :

Amazon vous offre -31% sur le lisseur vapeur Demeliss Titanium de Saint Algue. Il est disponible dès aujourd’hui pour 44,99€ au lieu de 64,90€.

Pour une mise en pli impeccable découvrez le lisseur vapeur Saint Algue Demeliss Titanium à 44,99€ au lieu de 64,90€