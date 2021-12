Squid Game et tronçonneuse : voilà ce que vous avez googlé cette année

Comme chaque année, certaines recherches Google sont plus fréquentes que d’autres. Aujourd’hui, découvrez le classement des mots et questions le plus posées à Google en 2021.

Ah la la, Google… Notre plus grand confident finalement, non ? C’est vers lui qu’on se retourne éternellement lorsqu’on a une question sur à peu près tout et n’importe quoi : la taille de tel acteur, le pourcentage de sucre dans tel aliment, le pote du cousin de Nicki Minaj… Bref, il y a toujours une recherche à effectuer sur Google.

Cette année encore, le classement des requêtes les plus googlées en France, par thématique, a été révélé. Et certaines sont plus surprenantes que d’autres !

Covid partout et toujours

Crédit photo : Pexels – cdc (3992933)

Malgré notre espoir de pouvoir prononcer un jour la phrase « eh, qui se rappelle du Covid ? » il n’est malheureusement toujours pas sorti de notre quotidien, et les recherches Google le prouvent bien.

Dans le top 5 des « tendances de l’année » on trouve les recherches « attestation couvre-feu » en numéro 2 (l’enferrrrrr) et « vite ma dose » en numéro 5. De plus, le Covid a carrément une catégorie propre à lui avec les 5 recherches de l’angoisse ultime :

Attestation couvre-feu

Vite ma dose

Confinement

Covid

Doctolib vaccination

Pas très fun, mais promis il y a des recherches un peu plus marrantes après !

Les « pourquoi » toujours plus WTF

Le top 5 des recherches commençant par « pourquoi » de Google France sont dignes des questionnements des plus grands philosophe :

Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?

Pourquoi le ciel est jaune ?

Pourquoi Rudiger porte un masque ?

Pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas ?

Pourquoi les céréales ont été créées ?

Crédit photo : Pexels – pixabay (209229)

Une chose est sûre, les questions sont variées. Certaines peuvent êtres expliquées comme par exemple celle sur le ciel jaune, causé à Lyon par les sables du Sahara transportés par le vent. WhatsApp également : on ne reparlera pas de la panne inte-planétaire qui a causé la panique et le retour des SMS pendant sept heures !

En ce qui concerne les tronçonneuses et les céréales, très bonnes questions, étrange que tant de monde se les pose… Peut-être que le film Massacre à la tronçonneuse était diffusé à la télé et que tout le monde s’est demandé pourquoi un tel objet de torture existait ?

(Non : c’est parce que, l’info a tournée cette année, la tronçonneuse a été créée pour aider lors des accouchements !)

Séries et télé, pour les petits et les grands

En ce qui concerne la catégorie « Télévision et Séries », pas beaucoup de surprise pour le numéro 1. Le palmarès offre en tout cas une grande diversité des programmes avec :

Squid Game

Lupin

Demain Nous Appartient

Ici Tout Commence

Peppa Pig House

Évidemment on le sait tous, la vraie star de ce classement, c’est Peppa Pig et personne d’autre !

Crédit photo : chaîne Youtube Peppa Pig Français – Chaîne Officielle

Pour ce qui est des films, on reste dans du blockbuster 4000 et de l’horreur avec :

Dune

Black Widow

Titane

Conjuring 3

Fast And Furious

Il y a eu également beaucoup de recherches concernant le sport, avec les J.O. et l’Euro 2021. Mais globalement, la question la plus importante, qui est numéro 5 de la catégorie de recherches « Les qui ? » c’est : Qui a été éliminé dans Danse avec les Stars ? Car ça, c’est une question fondamentale !

