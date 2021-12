Du rire, de l’amour… découvrez les émojis les plus utilisés de 2021 !

Comme chaque année, Unicode a révélé les émojis les plus utilisés de 2021. Entre rire et larmes, les humains ont encore une fois exprimé leurs émotions à la perfection avec ces petits bonhommes jaunes.

Dis-moi quel émojis tu utilises, je te dirais qui tu es. C’est Ghandi qui a dit ça askip !

Plus sérieusement, une étude menée par Unicode a publié un classement des émojis les plus utilisés en 2021. Très courants, ces smileys permettent à 92% de la population en ligne de s’exprimer… Mais qui est donc le plus populaire des émojis ?

Un classement des émojis 2021 plein d’amour

Malgré une année encore bien naze, les émojis de 2021 n’expriment bizarrement pas tant de déprime : le classement est pleins de rires et de coeurs.

Le premier est d’ailleurs le fameux : 😂. Ce bonhomme qui pleure de rire est une star des émojis, c’est le nouveau « mdr » ou autre « lol ». Un peu boomer sur les bords mais toujours efficace.

Crédit : Instagram de @stone.mkt

Le smiley qui pleure de rire est suivi de près par le classique coeur rouge, ❤️, puis encore un bonhomme qui rigole très fort : 🤣 et le pouce en l’air, le fameux 👍. Le combo des deux ressemble au message typique envoyé dans les groupes Whatsapp familiaux, non ?

Le cinquième dans le classement est le visage qui pleure très fort, mais nous méprenez pas ! Il se trouve qu’il est maintenant utilisé pour dire qu’on pleure de rire, et non pas qu’on chiale tout court.

En 2019, le podium était composé du bonhomme qui pleure de rire également, suivi du coeur rouge et de ce petit bonhomme-là : 😍.

Globalement, toujours beaucoup d’amour et de rire. Même en pandémie mondiale. Bravo à l’humanité pour ce sens de l’humour à toute épreuve.

À lire aussi : Découvre les nouveaux emojis inclusifs disponibles en 2020 !

Crédit photo : Pexels – Polina Tankilevitch (3905856)