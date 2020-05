Pourquoi des mecs posent du shampooing sur leur bite

Spoiler Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici

Je vois des photos de jeunes femmes à poil , de seins, de chattes tous les jours sur ma TL twitter perso et je ne suis abonnée qu' à une dizaine de comptes uniquement. Aucuns de ces comptes ne sont ceux de travailleuses du sexe. Et là on voit des mecs qui arborent une érection ... dans un caleçon. Je trouve pas ça plus problématique que l'exhibitionnisme féminin qui est certes cible de slutshaming mais beaucoup plus encouragé socialement. (Soit parce que c'est "empouvoirant" soit parce que le corps féminin est trop beau et artistique quoi). J'ai l'impression que beaucoup d'hommes y voient l'occasion de recevoir une validation physique qu'ils n'ont pas trop l'occasion de recevoir à travers un challenge ridicule et phallocentré, certes mais il y a un commencement à tout, j'ai envie de dire. Sur ces photos, on voit aussi leur visage et les autres parties de le corps même si leur bite est effectivement le cœur du challenge. Et puis des fesses cambrées en strings les jambes écartées devant un miroir avec moue boudeuse et tout le tintouin, oui c'est sexuel même si ce ne sont que des fesses. Plus sexuel je dirai même qu'une photo de bite en érection sous un caleçon soutenant une bouteille de shampoing.La réalité c'est que beaucoup de femmes et beaucoup de personnes tout court ont un vrai problème avec des hommes érotisant leur propre corps (je ne parle pas de dick pics). Avez vous déjà demandé un nude à un homme ? Inversement, combien de fois vous en as t-on demandé ou en avez-vous fait ? Et si vous êtes ici, c'est que vous être probablement féministe et avez donc déconstruit certains shémas imaginez vous bien que la femme qui est pas trop là dedans, ça doit être encore moins. Combien de likes va recevoir une photo suggestive de femme à poil comparé à celle d'un homme en général ? Et ce n'est pas juste les hommes qui likent. J'ai juste un homme dans mes abonnements twitter et des photos suggestives (pas forcément sexuelles ceci dit) de femmes dénudées, j'en vois défiler tous les jours. Cette position d'objet désiré et sexualisé a toujours été féminine et la seule manière dont on a appris les hommes à s'érotiser ou se sexualiser, c'est par leur bite. C'est triste mais c'est comme ça. Bref, pour moi, ça ne rentre pas dans la "masculinité toxique" , seule l'hypersexualisation sociétale est à blâmer là ou alors montrer ses énormes fesses refaites sur Instagram, pour être admirées (quand ce n'est être pas être sources de complexes) par des femmes et désirées par des hommes, c'est de la féminité toxique aussi.