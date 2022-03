Pourquoi des gens ont fait des heures de queue pour la montre MoonSwatch d’Omega x Swatch

Habituellement vendues plus de 4000€, les modèles mythiques Speedmaster d’Omega portées par la Nasa et pour les premiers pas sur la lune sont réinterprétés à prix doux avec Swatch pour 250€.

C’est l’histoire d’une montre qui vient de sortir à 250€ au lieu de 4000€. Même si elle n’est pas en édition limitée, d’immenses files d’attente se forment pour l’acquérir dans plusieurs grandes villes en France et à l’international. L’engouement est tel que la marque vient d’annoncer limiter à 1 exemplaire par personne l’achat de ce chronographe et que la police surveille l’entrée de certaines boutiques. Et sur les sites de seconde main, l’objet du désir se revend déjà à 3, voire 4 fois sont prix d’origine. Mais pourquoi un tél élan pour ce garde-temps ?

Pourquoi des gens s’arrachent la nouvelle montre Omega x Swatch ?

Le sujet de tant de convoitise est le fruit d’une collaboration entre deux marques d’horlogerie suise aux clientèles complètement opposées dans l’idée. Mais elles appartiennent en réalité au même groupe (Swatch Group) : Swatch et Omega. La première, très connue du grand public, s’est fait connaître en proposant à petit prix des montres en plastique coloré, tandis que la deuxième vend plutôt des garde-temps à plusieurs milliers d’euros. Parmi les modèles phares de cette dernière, figure notamment la Speedmaster.

Sur Vinted, les montres issues de la collab’ entre Swatch et Omega se revendent plus de 3 fois leur prix dès le lendemain de leur sortie… © Capture d’écran Vinted.

Inventée en 1957, elle devient la première montre Omega à partir dans l’espace, au poignet de l’astronaute Walter Schiarra, puis à être certifiée pour toutes les missions de la Nasa. C’est donc la montre que portait les astronautes d’Apollo 11 en juillet 1969 pour les premiers pas sur la lune. D’où son surnom désormais culte dans l’univers si feutré et codifié de la belle horlogerie, de « Moonwatch » (montre de la lune).

Une Moonwatch à 250€ au lieu de 4800€ ? Banco !

Alors que les modèles les moins chers de cette icône légendaire se vendent à partir de 4800€ chez Omega en première main (et souvent bien plus du côté du marché de la seconde main car il s’agit de pièce collector), voilà que cette maison de luxe vient de signer avec sa consoeur d’entrée de gamme Swatch une version à 250€, sortie le 26 mars 2022, et baptisée MoonSwatch (passion jeu de mots).

Cette collaboration inédite permet donc de rendre disponible à prix doux un modèle de montre mythique aux connaisseurs d’horlogerie, mais aussi à un bien plus large public. Pour l’occasion, 11 déclinaisons de ce chronographe légendaire réinterprété sont disponibles, portant chacune un nom de corps célestes de notre système solaire qui en a inspiré la couleur : jaune pour le soleil, rose pour Vénus, bleu et vert pour la Terre, rouge pour Mars, etc.

Un design de montre légendaire Omega au prix Swatch

Outre un logo en plus, la principale différence visible entre la nouveauté MoonSwatch à 250€ de Omega x Swatch et les Moonwatch d’Omega réside dans le boîtier. La version petit prix a troqué le métal contre de la biocéramique : de la céramique mélangée à de l’huile de ricin. L’autre différence invisible pour les personnes non-connaisseuses, c’est que la version avec Swatch fonctionne par mouvement à quartz (et non automatique comme les Omega historiques). Technologie qui a assuré la fortune de Swatch, et donc contribué à la création d’un groupe de marques horlogères suisses pour faire le poids face à la montée en puissances des japonaises.

Sinon, le reste du design de cette nouvelle MoonSwatch est le même que l’historique Moonwatch : un boîtier asymétrique, trois compteurs, et une échelle tachymétrique (pour mesurer la vitesse d’un objet). Les 11 montres Omega x Swatch se dotent aussi de bracelets à scratch Velcro.

Bref, c’est donc un bijou de technologie, de design, et un petit bout d’histoire horlogère et interstellaire qui devient plus accessible que jamais auparavant. Si bien que même certains collectionneurs fortunés veulent en acquérir. Tout ceci explique en partie la frénésie autour de cette sortie, bien au-delà du petit milieu habituel de l’horlogerie.

Alors même qu’elle ne devrait pas être en édition limitée (c’est-à-dire que des réassorts sont à prévoir pour éviter les ruptures de stock), le grand public — dont certainement beaucoup de spéculateurs flairant le bon investissement collector — continuent de se bousculer en points de vente physique. Signe, assurément, que c’est peut-être un petit pas pour le Swatch Group, mais un grand pas pour l’humanité ?

À lire aussi : Les bijoux vintage de Rihanna sur ses photos de grossesse vous font envie ? Voici où en trouver

Crédit photo de Une : Omega x Swatch