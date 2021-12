Appliquer son fond de teint avec un roll-on de jade ou de quartz : une fausse bonne idée ?

Au fil des années, des tas de techniques pour appliquer le fond de teint ont émergé sur les réseaux. Penchons-nous sur celle qui consiste à utiliser un roller de jade ou de quartz…

Si l’utilisation d’un Beautyblender humide ou encore d’un simple pinceau plat permet d’appliquer son fond de teint de façon uniforme et harmonieuse, des utilisatrices de TikTok ont tout de même envie de trouver de nouvelles façons de le faire.

Après avoir utilisé un préservatif, une éponge en silicone ou encore un lubrifiant en guise de primer… C’est maintenant au tour de la technique du roller d’apparaître sous nos yeux ébahis !

La technique du roll-on en quartz ou en jade pour appliquer son fond de teint

Cette dernière consiste à étaler son fond de teint directement sur sa peau en utilisant la pierre en quartz ou en jade qui glisse sur le visage et permet d’obtenir un teint régulier et glowy.

Une technique que des influenceuses beauté connues comme Amanda Frisch (@amandafrisch), Avonna Sunshine (@avonnasunshine) ou encore Rissa (@allthingsrissa) n’ont pas tardé à adopter.

Le roller gua sha, à quoi ça sert initialement ?

Selon le dermatologue Joshua Zeichner, interviewé par Allure, le Roller est utilisé « pour aider à dégonfler la peau et à favoriser la circulation » lorsqu’il est couplé avec l’application d’un sérum, d’une huile ou d’une crème hydratante.

Issu de la médecine traditionnelle chinoise, cet outil, qui est souvent fait à base de pierre semi-précieuse, permet de drainer l’épiderme en faisant circuler la lymphe, un liquide proche du plasma sanguin, qui permet de filtrer les déchets du sang au niveau des capillaires.

Mais ça n’est pas sa seule faculté : parce que la pierre contenue dans ces rollers est froide, elle resserre les pores, améliore l’élasticité de la peau et booste l’éclat — temporairement. Bref, c’est un peu un outil à tout faire qui offre de nombreux bienfaits.

Une méthode sympa mais pas franchement utile

Le roller pour appliquer le fond de teint, c’est une technique sympa et ludique mais est-ce que ça vaut pour autant le coup de bousiller son outil ? La réponse est non.

Un roller est un instrument pour optimiser sa routine skincare avant tout. Vendu entre 19€ et 30€ sur le marché, il vaut tout de même un certain prix et son utilisation couplée à celle du fond de teint peut diminuer son espérance de vie de moitié car le produit va imbiber le minéral.

Ce qui est un peu dommage vu son tarif comparé a des éponges classiques qui peuvent, elles, se trouver dans certaines boutiques à un prix environnant les 3€, 4€ ou encore 5€ !

Si vous y tenez…

Maintenant que vous savez ce que votre roller risque, si vous décidez quand même de l’utiliser avec votre fond de teint, pensez au moins à bien le nettoyer ! Jeannette Graf, dermatologue au Mount Sinai School of Medicine confie à Allure qu’il est important de :

« Laver soigneusement l’outil avant et après l’application de votre fond de teint et le garder dans un endroit salubre. Les rouleaux faciaux accumulent des bactéries à leur surface, c’est pourquoi le nettoyage du rouleau avec du savon antibactérien est très important. Son séchage aussi d’ailleurs. Pour ce faire, tapotez le roller sur une serviette propre pour le sécher correctement. »

Vous voilà prévenues.

Crédits de l’image de une : @Rissa, @Avonna Sunshine.