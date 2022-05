Pat McGrath lance son premier soin pour une peau plumpy à souhait

La reine du maquillage Pat McGrath s’attaque au monde merveilleux du skincare avec un premier produit, une essence biphasée pour le visage.

Après avoir lancé sa marque de maquillage éponyme en 2017, la makeup artist star Dame Pat McGrath — excusez-nous du peu — se lance dans le soin du visage avec un premier produit qui promet de booster l’hydratation de la peau et de lui donner un glow incomparable : une essence biphasée à la texture lactée et à la formule antioxydante, qui s’avère être aussi repulpante.

Divine Skin Rose 001 The Essence, le premier soin visage signé Pat McGrath

Depuis plus de trente ans, Pat McGrath est reconnue pour ses talents de maquilleuse, et notamment pour son glow « signature » qui fait le bonheur de nombreux mannequins et célébrités dont l’iconique Naomi Campbell, muse de Patricia et égérie mondiale de la marque.

Le premier produit de soin lancé par PAT McGRATH LABS a été imaginé pour pouvoir enfin obtenir cette peau rebondie et ultra lumineuse si chère à la professionnelle.

Depuis les années 1990, où j’ai commencé à travailler sur des milliers de spectacles, tournages, tapis rouges et clips musicaux, la préparation d’une peau belle et éclatante a toujours fait partie de mon travail. Après de nombreuses années d’expérimentation, je suis ravie de présenter le formule parfaite. L’Essence est à 97% naturelle, clean et douce pour la peau. Elle a été conçue pour tous les types de peau et s’intègre parfaitement dans n’importe quelle routine de soins.

Niveau formule, cette essence contient des céramides, de l’eau de rose, de la vitamine E et des phytonutriments. Elle est aussi formulée sans silicones ni huile minérales.

© PAT McGRATH LABS

Pour profiter des bienfaits de Divine Skin Rose 001 The Essence, il suffit de secouer le flacon afin que les deux phases de soin se mélangent, de prélever quelques gouttes dans la paume de sa main, puis de presser l’essence sur son visage, sans oublier le cou.

Une fois que le produit a bien pénétré, on peut enchaîner sur sa routine skincare habituelle : sérum, crème hydratante, SPF etc.

L’Essence Divine Skin Rose 001 de PAT McGRATH LABS sera disponible dès le 5 mai sur l’e-shop de la marque pour un prix encore inconnu.

