Voilà ce qui arrive sur Netflix en mai

Les séries qui arrivent sur Netflix en avril 2020

Ce mois-ci, Netflix ne déconne pas et nous livre sur un plateau une tonne de contenus qui mettent l’eau à la bouche.

The Eddy, le 8 mai sur Netflix

The Eddy prend place dans un Paris contemporain, trépidant, multiculturel (ça parlera français, anglais, arabe) mais aussi dangereux…

Tu suivras l’histoire d’Elliot Udo, ex-pianiste américain à succès et copropriétaire d’un club de jazz parisien en difficultés financières.

Entre sa relation amoureuse compliquée avec la chanteuse de son cabaret et le retour inattendu de sa fille de quinze ans, Elliot doit vaincre sa peur de s’ouvrir au monde.

Sujet à la fois original et peu étonnant, car depuis son premier film, Guy and Madeline on a Park Bench, Damien Chazelle est obsédé par la musique et plus particulièrement le jazz.

Damien Chazelle est le metteur en scène des deux premiers épisodes et laisse ensuite place à d’autres réalisateurs, dont Houda Benyamina, la talentueuse réalisatrice de Divines.

C’est LA série que j’attends le plus de l’année.

Hollywood, le 1er mai sur Netflix

Après son entrée dans l’âge d’or dans les années 30, Hollywood devient la fabrique à rêves des années 40 alors que le monde a sombré dans la Seconde Guerre Mondiale.

La mini-série Hollywood suivra un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe dont l’objectif est de percer à tout prix dans l’Hollywood post-guerre.

La multitude de personnages présentés dans la bande-annonce révèle l’envers du décor de la machine à rêves via une fresque haute en couleur.

Elle mettra en lumière les dynamiques de pouvoirs, les injustices du système et les discriminations ethniques, genrées et sur l’orientation sexuelle dont l’industrie est coupable (encore aujourd’hui).

Peut-être qu’Hollywood se verra devenir une uchronie qui nous montrera ce qu’aurait pu être le cinéma si ce groupe était parvenu à changer les choses ?

Space Force, le 29 mai sur Netflix

Space Force me convint déjà par son équipe de tournage.

De et avec notamment Steve Carell, Space Force se déroulera le 18 juin 2018, le jour où le gouvernement fédéral annonce la création d’une 6e Division au sein des forces armées américaines.

L’objectif de cette nouvelle section : défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales… plus ou moins.

Bien sûr, cette série sera comique et promet quelques punchlines bien senties vu que Greg Daniel, créateur de The Office US, est aussi aux commandes du show !

Tu pourras également voir toutes les séries ci-dessous :

Into the Night, le 1er mai sur Netflix

Presque heureux, le 1er mai sur Netflix

Dead to me saison 2, le 8 mai sur Netflix

Valeria, le 8 mai sur Netflix

Gotham saison 5, le 12 mai sur Netflix

Blacklist saison 6, le 14 mai sur Netflix

White Line, le 15 mai sur Netflix

Dérapages, le 15 mai sur Netflix

Sweet Magnolia, le 15 mai sur Netflix

La grande illusion de JUANQUINIALERIA, le 15 mai sur Netflix

Quelle Histoire ! Le 22 mai sur Netflix

Control Z, le 22 mai sur Netflix

Dynastie saison 3, le 23 mai sur Netflix

Les tribulations culinaires de Phil saison 3, le 29 mai sur Netflix

Les films qui arrivent sur Netflix en mai 2020

Tu le sais, il n’y a pas que les séries qui viendront adoucir et surtout remplir notre temps libre pendant le confinement. Il y a aussi toute une multitude de films.

Voilà lesquels :

All Day and a Night, le 1er mai sur Netflix

Réalisé par Joe Robert Cole, ce drame américain raconte l’histoire d’un jeune criminel qui, arrivant en prison, repense aux jours précédant son arrestation et à son enfance, essayant de trouver des raisons pour aller de l’avant et survivre à son incarcération.

Ce film mêlera plusieurs récits et plusieurs personnages différents.

Netflix poursuit donc son exploration des enjeux carcéraux.

Mrs Serial Killer, le 1er mai sur Netflix

Décidément, on aura pas de quoi s’emmerder, ce vendredi férié, car c’est un panel ultra-large de nouveautés qui s’offrira à nous.

Mrs Serial Killer en fera partie.

Quelle intrigue se cache derrière ce titre mystérieux et alléchant ?

Quand un médecin atterrit en prison pour une série de meurtres terribles, sa fidèle épouse décide de prouver son innocence en commettant un crime…

Je ne suis plus là, le 27 mai sur Netflix

Réalisé par Fernando Frias de la Parra, Je ne suis plus là t’emmènera dans un quartier métissé de New York où un jeune chef de bande mexicain exilé remet ses choix en question lorsqu’il apprend que la menace pèse sur ses amis restés au pays.

Beaucoup de drames en prévision donc, en mai sur la plateforme.

The Wrong Missy, le 13 mai sur Netflix

Heureusement, Netflix sait se diversifier et proposera également quelques comédies bien loufoques, dont j’ai personnellement grand besoin !

Dans The Wrong Missy, Tim Morris rencontre la femme dont il a toujours rêvé. Il l’invite à passer un week-end avec lui, organisé par son entreprise.

Quand il voit débarquer la mauvaise fille, Tim comprend, hélas trop tard, qu’il a envoyé un message à la mauvaise personne.

The Lovebirds, le 22 mai sur Netflix

Quand un couple à deux doigts de la rupture se retrouve mêlé à un meurtre, il part sur une course folle pour trouver le coupable et prouver son innocence.

Porté par Issa Rae, Kumail Nanjiani, Anna Camp cette comédie te promet un moment fun pour ton canapé.

Et il n’est pas le seul, car ce mois-ci, tu pourras également voir les films suivants :

Si tu savais, le 1er mai sur Netflix

Get Out, le 6 mai sur Netflix

18 cadeaux, le 8 mai sur Netflix

Mission impossible : Protocole fantôme, le 14 mai sur Netflix

Je t’aime imbécile, le 15 mai sur Netflix

Tous en scène, le 30 mai sur Netflix

Ainsi que ces quelques documentaires :

Have a good trip : un voyage psychédélique, le 11 mai sur Netflix

Procès médiatiques, le 11 mai sur Netflix

Ben Platt live from radio city music hall, le 20 mai sur Netflix

Parcours sans faute, le 23 mai sur Netflix

Et voilà douce lectrice, tu as de quoi faire !

Qu’est-ce qui te donne le plus envie parmi tous ces contenus ? N’hésite pas à confier tes préférences en commentaires.

