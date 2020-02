The Eddy de Damien Chazelle ne sera finalement pas une série musicale

Mis à jour le 24 février 2020

Quel retournement de situation ! Alors que j’attendais The Eddy comme un La La Land made in Paris, le scénariste révèle que la série ne sera pas musicale.

The Eddy ne sera pas une série musicale

Jack Thorne, le scénariste de la mini-série, confiait dernièrement au Hollywood Reporter que The Eddy se concentrerait sur des musiciens, mais ne serait pas une série musicale à proprement parler.

Pas de passages musicaux autres que les scènes de jazz à prévoir, donc !

Jack Thorne souligne aussi que Damien Chazelle était particulièrement inspiré par la Nouvelle Vague des années 1960, alors même si la mini-série prendra place de nos jours, j’imagine que l’atmosphère générale fera écho à cette période.

Après tout, Damien Chazelle reste un pro de la référence, j’ai donc hâte de plonger au cœur de ce nouvel univers.

The Eddy dévoile un casting formidable

Depuis quelques temps, le casting merveilleux de The Eddy se dévoile, pour mon plus grand bonheur.

Côté francophone, Tahar Rahim et Leïla Bekhti ont officialisé leur présence. J’ai hâte de voir le couple phare opérer côte à côte à l’écran.

Côté anglophone, je t’avais déjà parlé d’André Holland (Moonlight), mais depuis, Joanna Kulig (Elles), Liah O’Prey (Mary Stuart reine d’Ecosse), et Amandla Stenberg (The Hate U Give et anciennement Hunger Games) ont rejoint le projet de Damien Chazelle.

J’ai si hâte de découvrir les 8 épisodes de cette mini-série, pas toi lectrice ?

Publié le 5 avril 2019

J’attends The Eddy avec IMPATIENCE depuis quelques mois, voire années déjà. La série musicale créée et réalisée en partie par Damien Chazelle sortira prochainement sur Netflix.

The Eddy épouse l’univers de Damien Chazelle

Tu connais sûrement déjà son nom, car Damien Chazelle est très vite devenu un artiste incontournable et couvert de récompenses.

En 2017, à 32 ans, il reçoit l’Oscar du meilleur réalisateur pour La la land, ce qui fait de lui le plus jeune oscarisé de sa catégorie.

Le réalisateur prodige est un fan de Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort) et ses œuvres font totalement hommage à l’artiste nantais, véritable référence en matière de films musicaux.

C’est donc tout naturel que Damien Chazelle ait choisi le format série musicale pour ses premiers pas à la télévision.

The Eddy est une co-production franco-britanno-américaine — ce qui rappelle bien sûr les origines franco-américaines du cinéaste.

Il sera le metteur en scène des deux premiers épisodes et laissera ensuite place à d’autres réalisateurs, dont Houda Benyamina, la talentueuse réalisatrice de Divines. Le tournage devrait commencer très prochainement !

Ça promet d’être grandiose !

The Eddy, une série musicale parisienne à voir bientôt sur Netflix

Le pitch ? The Eddy prend place dans un Paris contemporain, trépidant, multiculturel (ça parlera français, anglais, arabe) mais aussi dangereux…

Tu suivras l’histoire d’Elliot Udo, ex-pianiste américain à succès et copropriétaire d’un club de jazz parisien en difficultés financières.

Entre sa relation amoureuse compliquée avec la chanteuse de son cabaret et le retour inattendu de sa fille de quinze ans, Elliot doit vaincre sa peur de s’ouvrir au monde.

Sujet à la fois original et peu étonnant, car depuis son premier film, Guy and Madeline on a Park Bench, Damien Chazelle est obsédé par la musique et plus particulièrement le jazz.

J’attends donc avec impatience d’avoir plus d’informations pour entrer dans ce nouvel univers chazellesque !

The Eddy, un casting qui se révèle peu à peu

Andre Holland fait officiellement son entrée dans la série dans le rôle d’Elliot Udo, le personnage principal.

Révélé au public par l’incroyable Moonlight (Oscar du meilleur film 2017), l’acteur américain pourrait peut-être donner la réplique à Tahar Rahim…

Affaire à suivre !

