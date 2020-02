Les programmes qui vont rejoindre le catalogue Netflix en mars 2020

L’année 2020 a très bien commencé sur Netflix avec de nouvelles séries et de nouvelles saisons qui m’ont personnellement tenue bien occupée. Toi aussi ?

Tu te demandes sûrement alors ce que te réserve le mois de mars !

Et bien, chère lectrice, découvre sans plus attendre tout ce qui rejoint le catalogue le mois prochain.

Les séries qui arrivent sur Netflix en mars 2020

Comme chaque mois, de nouvelles séries vont intégrer le catalogue. Entre programmes originaux et achats de Netflix, tu vas être servie !

Unorthodox sur Netflix le 6 mars 2020

Unorthodox est une série qui suit la vie d’une jeune femme qui se réfugie à Berlin pour fuir un mariage arrangé à Brooklyn. Cependant, son passé la rattrape.

J’ai hâte de découvrir cette série dont je ne sais vraiment pas grand chose pour l’instant mais dont le sujet, que je ne connais très peu finalement, m’intrigue énormément.

Elite, saison 3 sur Netflix le 13 mars 2020

L’élite sera devant Élite saison 3, le 13 mars. pic.twitter.com/OsM5bHvTK5 — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2020

Dans cette nouvelle saison, la disparition brutale d’un autre camarade de classe déclenche une nouvelle enquête. Hantés par le passé, les lycéens de Las Encinas envisagent l’avenir.

Aux vues des dernières minutes de la saison 2 et de l’intrigue promise par la saison 3, les nouveaux risquent d’envoyer du lourd.

J’ai hâte de retrouver ces ados aussi attachants qu’insupportables pour savoir si les vérités, si bien dissimulées, vont enfin éclater au grand jour (il serait temps !).

Kingdom, saison 2 sur Netflix le 13 mars 2020

Si le pitch de Kingdom, nouvelle série de zombies, avait d’abord fait des sceptiques, le fait qu’il s’agisse d’une série coréenne et d’une histoire se déroulant à l’ère féodale en avait intéressé plus d’un.

À tel point que la série revient pour une deuxième saison !

Le Netflix coréen a dévoilé cinq premiers teasers de la saison 2, permettant de se replonger dans l’ambiance de la saison 1 qui s’était terminée sur un cliffhanger incroyable.

Vampires sur Netflix le 20 mars 2020

Vampires, c’est la nouvelle série made in France à la frontière entre fantastique et horreur qui va te passionner si tu es fan de buveurs de sang !

Le pitch ?

Les Vampires existent. Ici, parmi nous. Aujourd’hui dans Paris, la famille de Martha Radescu vit clandestinement. Mais lorsque Doïna, 16 ans, se révèle vampire d’un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité.

Self Made : inspired by the life of Madam C.J. Walker sur Netflix le 20 mars 2020

Si le titre est long, cette nouvelle série ne l’est pas !

Self Made est une mini-série mais qui raconte une grande histoire. L’incroyable histoire vraie de Madam C. J. Walker, première Afro-Américaine à être devenue millionnaire par ses propres moyens.

Créée par Shonda Rhymes, à qui les sérivores doivent Grey’s Anatomy, Scandal, Private Practice ou encore Station 19, la série verra son personnage principal campé par la géniale Octavia Spencer (La couleur des sentiments, Les Figures de l’ombre, La forme de l’eau).

Histoire vraie et inspirante + femmes géniales = je suis déjà convaincue !

Et aussi sur Netflix en mars 2020…

The 100, saison 6, le 01/03

The Flash, saison 5, le 01/03

Paradise PD, saison 2, le 06/03

The Protector, saison 3, le 06/03

On my block, le 11/03

She, le 13/03

Bloodride, le 13/03

100 humans, le 13/03

Feel good, le 19/03

L’écuyer du roi, le 20/03

Final Space, saison 2, le 24/03

Les films qui arrivent sur Netflix en mars 2020

Évidemment, les séries ne seront pas les seules à rejoindre le catalogue. Voici tous les films qui arrivent sur Netflix au mois de mars !

Spenser Confidential sur Netflix le 6 mars 2020

Spenser, un ancien flic, replonge dans les bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la vérité sur un complot retors et un meurtre qui a défrayé la chronique. Malgré des menaces répétées, Spenser décide de prendre l’affaire en main pour prouver que personne n’est au-dessus des lois.

Mark Wahlberg et Winston Duke sont à l’affiche de ce film ainsi que (surprise !) Post Malone que j’ai hâte de découvrir à l’écran !

Sitara : laissez les filles rêver sur Netflix le 8 mars 2020

Dans ce film d’animation au nom tout doux, la réalisatrice oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy (Saving Face, A girl in the river : the Price of Forgiveness) raconte la vie d’une fillette pakistanaise qui aspire à devenir pilote, ignorant que son père projette de la marier.

Personnellement, j’ai un très bon sentiment sur ce film et je suis impatiente de le découvrir.

D’autant plus qu’il sort le 8 mars ! Je suis ravie que Netflix ait choisi cette date pour la mise en ligne. Voilà une jolie façon de continuer de célébrer la journée internationale des droits des femmes même depuis ton canapé !

Lost Girls sur Netflix le 13 mars 2020

Passionnée de films policiers, c’est sans doute Lost Girls que j’attends cependant avec le plus d’impatience au mois de mars.

Voici le synopsis de ce drame inspiré de faits réels :

Une mère de famille à la recherche de sa fille récemment disparue fait une horrible découverte dans un bois de Long Island où les corps de quatre jeunes filles ont été dissimulés.

Si tu aimes autant que moi ce genre de films, tu pourras découvrir à l’écran Amy Ryan, vue notamment dans Gone Baby Gone, et Gabriel Byrne, vu dans Usual Suspect.

Et aussi sur Netflix en mars 2020…

Super 8, le 03/03

Jonas, le 06/03

Le silence de la ville blanche, le 06/03

Ultra, le 20/03

The platform, le 20/03

Curtiz, le 25/03

Uncorked, le 27/03

Chez moi, le 27/03

Les documentaires qui intègrent le catalogue Netflix en mars 2020

Pour terminer, voici les documentaires qui arriveront aussi sur Netflix au mois de mars !

Dirty Money, saison 2 sur Netflix le 11 mars 2020

Des empires bâtis sur des mensonges. Des scandales retentissants.

Comme dans la première saison, Dirty Money revient avec son lot d’histoires vraies de cupidité, d’audace et de corruption.

Et aussi sur Netflix en mars 2020…

Fangio : l’homme qui domptait les bolides, le 04/03

Ugly Delicious, saison 2, le 06/03

Big Cats, le 20/03

Tiger King, le 20/03

Crip Camp, la révolution des éclopés, le 25/03

Voilà ma chère lectrice, tout ce que tu pourras découvrir en mars. Le programme risque d’être chargé, en tout cas le mien !

Et toi, qu’es-tu impatiente de (re)découvrir ?