Mettre des fils de guirlande dans ses cheveux, une tendance 100% Noël

Il n’y a pas que les sapins qui ont droit aux décorations chatoyantes : les cheveux aussi ! On vous dit tout sur cette nouvelle tendance festive.

Ces dernières années, niveau tendances coiffures, on pensait avoir tout vu : la coloration holographique, le split hair, le retour du serre-tête en velours de grand-maman et des petites pinces « papillon » de notre enfance… Mais c’est bientôt Noël, et il n’en fallait pas plus pour réveiller les envies de paillettes des amoureux de la chevelure festive.

Le Tinsel Hair, qu’on pourrait traduire par la « chevelure enguirlandée » (oui, ça claque moins), est la petite fantaisie qu’on attendait pour patienter en beauté jusqu’aux fêtes de fin d’année. Et quelle bonne idée !

Le Tinsel Hair, la tendance qui met des guirlandes de Noël dans tes cheveux

Chouchous bien douillets, peignes ajourés, headbands perlés, extensions à clips méchées (l’amour de la rime, que voulez-vous)… Les accessoires ne manquent pas pour pimper les coiffures du quotidien. Pourtant, ces ornements feraient presque pâle figure devant les brins de guirlande multicolores et shiny à souhait du Tinsel Hair !

Concrètement, il s’agit de longs fils métallisés qui sont fixés à la racine des cheveux par des petits anneaux en métal. Lorsqu’ils sont bien positionnés, ces « micro rings » sont invisibles et permettent de tester de nombreux looks sans pour autant traumatiser les longueurs. Pour s’en débarrasser, c’est très simple : il suffit de les couper avec une pince. Facile, n’est-ce pas ?

En fonction de ses envies, on peut opter pour quelques brins de guirlande par-ci par-là, ou pour un style plus affirmé. On peut aussi s’amuser avec les couleurs, en choisissant du ton sur ton ou des teintes qui tranchent un peu plus.

Via @hairbymermzs, styliste capillaire en Louisiane

En matière de Tinsel Hair, tout semble possible ! Enfin presque… car malheureusement, les fils métallisés, raides comme la justice, ne se fondent pas bien aux cheveux bouclés lorsqu’ils sont lâchés sur les épaules, ni aux cheveux crépus quand ils sont portés en afro. En revanche, ils seront du plus bel effet dans un chignon et sur des tresses ou des nattes comme les vanilles ou les box braids.

Sinon, pour compter les jours jusqu’à Noël sans avoir à justifier ses essais capillaires, il y a aussi les calendriers de l’Avent beauté ! À peine moins clinquants et tout aussi festifs.

Crédits photos images de Une : @dewordyesalonnewport, @hairglam_bygayle, @creations_ofminebyfelicia