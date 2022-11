Lizzo offre une robe à une fan qui l’a si gentiment demandée : un conte de fée sororal !

L’autrice et poétesse Aurielle Marie redoutait de ne pas trouver de tenue grande taille assez tapis rouge pour un événement où elle rêvait surtout de porter une robe que Lizzo avait arborée aux Emmys 2022. La chanteuse l’a entendue et l’a exaucée !

Que seraient les stars sans leurs fans ? On peut en tout cas lire une adorable histoire de reconnaissance, de gratitude et de sororité entre Lizzo et l’une de ses adoratrices dans cette amusante anecdote. Tout commence par un TikTok d’Aurielle Marie, une poétesse et autrice qui raconte les affres de la grossophobie et de la misogynoir, qui poste le 27 octobre 2022 sa joie d’être nommée parmi les 100 personnalités queer les plus influentes selon le média Out.

Seulement, elle s’inquiétait déjà de ce qu’elle allait bien pouvoir mettre, car peu de marques produisent des vêtements à sa taille, encore moins dans son style pour ce genre de grandes cérémonies. Si bien qu’elle a décidé d’interpeller directement Lizzo pour voler à son secours, comme on lance une bouteille à la mer.

Cette autrice voulait porter une robe de Lizzo pour un tapis rouge

« Je sais que tu sais ce que ça fait d’être la plus grosse de la pièce, l’examen minutieux et l’hypervisibilité qui vont avec, parce que tu en as déjà parlé. Plus il se passe de temps sans que je ne trouve quelque chose à me mettre, moins j’ai envie d’y aller. Alors je me suis dit que j’allais faire un TikTok parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. S’il te plaît, s’il te plait, s’il te plait, est-ce que je peux porter ta robe des Emmys 2022, qui est ma préférée, s’il te plait ? »

Une avalanche de tulle et d’émotions

Près de 800 000 vues plus tard, et des milliers de commentaires de personnes taguant Lizzo dans l’espoir d’attirer son attention, Aurielle Marie a publié une autre vidéo, le 15 novembre, confirmant que la chanteuse lui avait bien envoyé la robe en question, comme on peut le voir dans une autre vidéo. L’autrice y ouvre un énorme colis, enfile l’avalanche de tulle pourpre qu’elle contient en criant de joie, avant d’exploser en sanglots, puis d’être réconfortée par son épouse. Une cascade d’émotions !

Aurielle Marie a donc pu assister à sa cérémonie dans cette belle robe, tandis que Lizzo a tweeté sa joie de la voir si épanouie :

« Il est si facile d’être gentille, et c’est mon plaisir absolu. Aurielle, tu es belle ! »

It’s easy to be kind, and my absolute pleasure.. @YesAurielle you look beautiful! https://t.co/g1mApu03dK — FOLLOW @YITTY (@lizzo) November 17, 2022

Bref, aussi anecdotique peut-elle paraître, cette petite histoire apporte du baume au cœur, comme un conte de fée contemporain, où la sororité remplace les princes charmants.

