Les soldes se terminent le 19 juillet, voici encore quelques bonnes affaires !

Alors que les soldes d’été 2022 se terminent le 19 juillet, c’est la dernière ligne droite pour se procurer des robes, des chaussures, des sandales, ou encore des sacs à main en promo et réduction, puisque la dernière démarque implique des prix plus cassés que jamais !

Depuis quelques années, on peut vite avoir l’impression que c’est les soldes toute l’année, que les marques appellent au choix « les jours en or », des « ventes privées », des « Jour J », des « pré-soldes »… Tant d’expressions existent pour donner l’impression qu’on est des clientes privilégiées, choisies. Alors qu’il s’agit surtout de liquider ses stocks fissa et de renflouer ses caisses, pour mieux se concentrer sur des nouvelles collections. Qui arrivent toujours plus vite, nombreuses, selon le nouveau rythme imposé par la fast-fashion, largement talonnée par l’ultra fast-fashion.

Bref, depuis le mercredi 22 juin et jusqu’au mardi 19 juillet, les soldes d’été 2022 battent donc leur plein. Et si vous avez besoin ou envie de vous procurer de nouveaux vêtements, outre le réflexe de piocher dans la garde-robe de ses proches, faire du troc entre potes, louer, et acheter de la seconde main, vous pouvez vouloir vous tourner vers des vêtements de première main.

Tant qu’à faire, veillez à bien réfléchir avant de céder à la tentation d’un prix barré et d’un gros pourcentage de réduction. La méthode BISOU peut servir de bon pense-bête pour savoir si on portera vraiment une nouvelle pièce ou non. Se tourner vers des matières les moins mélangées possibles et les plus naturelles, augmente les chances de se procurer des pièces qui vont durer dans le temps.

Ceci étant dit, voici donc quelques bonnes affaires en soldes, maintenant que la dernière démarque casse encore plus.

18 pièces plus soldées que jamais pour cet été

Veste de costume en lin — Mango — 27,99€ 69,99€

Robe courte avec épaulettes, en coton — Galeries Lafayette — 31,59€ 79€

Sac besace en cuir de vachette — Nat & Nin — 75€ 150€

Sandales à talon avec détail chaîne sur la bride, en similicuir végan — Studio Céleste — 44,50€ 89,00€

Veste en jean rose pastel, en coton bio — Never fully dressed — 74,50€ 149€

Robe chemise en jean — Mango — 29,99€ 49,99€

Sac besace en cuir de vachette embossé — Nat & Nin — 92,50€ 185€

Bottines en cuir retourné et talon en bois — Galeries Lafayette — 38,67€ 129€

Jupe courte en satin de polyester à détail nœud drapé asymétrique et imprimé cocktail — Never fully dressed — 37€ 74€

Robe longueur midi à imprimé fleuri — Mango — 9,99€ 29,99€

Chemise en popeline de coton à manches ballon — Jodhpur — 23,99€ 60€

Sac cabas en cuir de vachette — Galeries Lafayette — 43,48€ 145€

Robe longue à découpes asymétriques, manches bouffantes, et jupe évasée, en lin — AJE — 252,50€ 505€

Robe fluide à imprimé psychédélique — Mango — 25,99€ 49,99€

Robe longue à fines bretelles et encolure carrée, en coton mélangé — Minimum — 45€ 90€

Pantalon large à plis, en lin — Acheval Pampa — 143€ 286€

Robe portefeuille en lyocell — Mango — 29,99€ 39,99€

Sac cabas en cuir de vachette grainé — Lancaster — 159€ 265€

Crédit photo de Une : Mango ; Galeries Lafayette.