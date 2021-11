Les grands classiques de la marque Béaba sont à prix cassés pour le Black Friday

C’est le Black Friday ! Daronne vous aide à vous repérer dans la jungle des (plus ou moins) bons plans avec des sélections d’offres qui valent vraiment le coup.

Le Black Friday 2021 bat son plein depuis quelques jours. Et du côté du matériel de puériculture, il y a de quoi faire !

Béaba est une marque appréciée des jeunes parents et on comprend pourquoi : elle allie solidité, praticité et design. Voici une petite compilation de ses classiques, à prix réduits.

Le Baby Cook Solo

Si vous voulez préparer de délicieuses mixtures de fruits et de légumes pour vos bébés, ce Baby Cook est idéal ! Il cuit, mixe, tout ça en gardant les nutriments… Cuisson rapide et millimétrée, c’est le programme.

Baby Cook Solo, noir, 89 euros au lieu de 125,16 euros

Le Baby Cook Duo

Pourquoi se restreindre après tout ? Il est certes plus cher mais a beaucoup plus de contenance. Il cuit à la vapeur, mixe, décongèle, réchauffe… Si vous avez des jumeaux, des enfants rapprochés ou si vous souhaitez faire profiter toute la famille de vos délicieuses purées et compotes, let’s go ! Il vous permettra aussi de cuisiner un bon coup le dimanche pour la semaine, si vous êtes adepte du batch-cooking.

Baby Cook Duo, noir, 119,90 euros au lieu de 167,42 euros

6 petits pots en verre

Ils sont super pratiques quand on veut conserver de la nourriture qu’on a préparée avec ses dix doigts — ou pas ! Très résistants et jolis (ils seront du plus bel effet dans votre frigo), ces petits pots sont en plus fabriqués en France. Que demander de plus ?

6 petits pots en verre avec couvercles, prix 29,90 au lieu de 40,77 euros

Set de repas en silicone

Ces adorables assiette, bol, verre et cuillère seront parfaits pour donner à manger à votre bébé ou à votre enfant ! Ils adorent jouer avec la nourriture mais aussi avec les contenants donc les discrètes petites ventouses ne seront pas de trop.

Set de repas pour enfant, 24,64 euros au lieu de 32 euros

Le transat Up and Down

Un grand classique ! Pour ne pas vous casser le dos, ce transat est idéal. Tout à fait sécurisé, il dispose en plus de 3 inclinaisons.

Transat Up & Down, 99 euros au lieu de 129 euros

Thermomètre de bain

Pour que votre bébé barbotte dans une eau pile à la bonne température, ce thermomètre est ce qu’il vous faut ! Il pourra servir longtemps — finalement il n’y a pas d’âge pour ne pas se brûler.

Ce joli petit lotus flottera à la surface de l’eau. Il peut également prendre la température d’une pièce, la chambre du bébé par exemple.

Thermomètre digital, au prix de 11,18 euros au lieu de 23,90 euros

Voilà de quoi vous équiper avec classe, à moindre coût !

