Poussette, lit, Babycook… les bonnes affaires puériculture du Black Friday sont là

Les promotions et réductions du Black Friday ont déjà commencé fort sur Amazon du côté du matériel pour enfants. Si vous voulez vous équiper à moindres frais, c’est le moment !

Le Black Friday vient de commencer en France ce vendredi 19 novembre 2021. En boutique physique comme en ligne, les grosses remises, réductions, promotions et bons plans s’accumulent pour qu’on puisse économiser comme jaja.

Côté puériculture, on trouve des gros morceaux, entendez par là des produits à la base chers mais nécessaires qui bénéficient de bonnes promos. On vous a fait une petite sélection pour vous aider à voir clair dans cette caverne d’Ali Baba en ligne !

Baby Phone vidéo avec écran couleur

On se serait sans doute dit que c’était trop cher et du gadget avant qu’il soit en promo, mais là, grâce au Black Friday, on envisage l’achat de ce petit bijou qui vous permettra de voir votre bébé pleurer, parler, bouger, et tout ça en couleurs s’il vous plaît !

Philipps Avent est à la base une bonne marque pour les baby phones. Celui-ci a une trèèèèèèès longue portée en plus, jusqu’à 300m en extérieur, 50m en intérieur, ainsi qu’une autonomie de 10 heures et des berceuses inclues. On peut aussi parler à son bébé !

Baby phone Philips Avent, écran couleurs 3,5 pouces, 176,49 au lieu de 219,99 euros

Siège auto de la marque Cybex

C’est une marque de qualitey, plus besoin de la présenter !

CYBEX Silver siège-auto évolutif, adapté aux voitures avec ou sans ISOFIX, groupes 1/2/3 (9-36 kg), 9 mois à 12 ans environ, 156,99 euros au lieu de 279,95 euros

Une poussette double

Que vous ayez des jumeaux, des enfants d’âges rapprochés ou que vous fassiez de la garde partagée avec une autre famille et que vous ayez besoin de vous équiper, cette poussette est faite pour vous !

Dans les rues parisiennes, ces modèles détrônent presque les poussettes simples. Et celui-ci a pas mal d’avantages : assez peu d’encombrement, pas très lourd, modulable, et il possède un habillage de pluie.

Poussette Double Duett 2, jusqu’à 36 kg, nacelle souple convertible en siège réversible, hauteur réglable, pliable, 225 euros au lieu de 363,90

Le fameux Babycook

Il est ultra-pratique quand on commence la diversification des aliments et qu’on veut préparer soi-même purées et compotes. Il garde tous les bons nutriments des ingrédients et sert longtemps ! Ce modèle a une grande contenance, bien pratique.

Babycook, Béaba, mixeur-cuiseur, 156,99 euros au lieu de 167,42 euros

6 pots de conservation en verre, Béaba

Que l’on ait un Babycook ou non, ces petits pots de conservation en verre sont bien utiles. Résistants au chaud et au froid, avec une taille idéale, ce sont les récipients dont vous avez besoin ! Petit plus : la fabrication française. Une bien belle réduction sur ce produit !

Coffret 6 pots de conservation, verre extra-résistant, résiste aux chocs thermiques, congélation, stérilisation, 23,62 euros au lieu de 60 euros

Berceau de cododo, Chicco

C’est également un grand classique ! Très plébiscité lorsque l’on souhaite faire du cododo, ce berceau a beaucoup de qualité, il est adaptable (cododo ou non), inclinable et confortable ! Son design assez sobre s’intégrera parfaitement chez vous.

Chicco Next2Me Dream, lit bébé cododo, 0-6 mois, 134,25 au lieu de 179 euros

Image en une : © Unsplash/Derick McKinney