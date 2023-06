Cette poussette va vous simplifier la vie durant vos voyages

Vous avez à votre charge un enfant de moins de quatre ans et partir en vacances avec lui vous angoisse d’avance ? Voici peut-être la poussette qui va vous faciliter la vie durant votre périple.

Les projets de vacances mettent souvent l’eau à la bouche, mais la perspective de l’organisation peut refroidir et encore plus lorsque vous avez un enfant en bas âge, voire un nourrisson. Cet article ne va pas vous vanter une pseudo-méthode miracle pour préparer ses valises en claquant des doigts, cependant la poussette Metro+ Deluxe va certainement simplifier la vie de nombreux parents en voyage.

En effet, le 2 mars 2023, la marque Ergobaby lançait la version Deluxe de son modèle de poussette Metro+ au prix de 399,99 €. Une déclinaison améliorée, donc, qui apporte confort à la personne en charge de pousser la poussette, mais également à l’enfant. Madmoizelle a inspecté l’objet de près afin de vérifier si la praticité de cette poussette remplissait bien toutes les espérances en vacances.

Dans le but de mettre en avant tous les avantages de la Metro+ Deluxe, il faudra faire un petit effort d’imagination et se projeter dans votre destination de vacances pour la saison estivale… C’est bon, vous y êtes ? Bon voyage !

Poussette Metro+ Deluxe Ergobaby // Source : Ergobaby

Une poussette compacte et légère

C’est le jour J et vos valises sont prêtes ! Que vous soyez accompagnée ou non lors du voyage, une chose est sûre, avec un enfant en bas âge, toutes les éventualités doivent être anticipées pour éviter la crise de nerfs. Vous venez d’investir dans la poussette Metro+ Deluxe, votre bébé y est installé et s’est endormi sur le chemin vers la gare ou l’aéroport. Cela n’augure rien de bon pour la suite du trajet, mais il faut prendre la vie comme elle vient.

Le premier avantage de ce nouveau modèle se fait sentir, le siège est plus large et le rembourrage multizone est ultra-épais, votre enfant est comme enveloppé. De plus, vous pouvez permettre à votre bout de chou de s’endormir profondément en inclinant la surface de couchage jusqu’à 175 %, autrement dit presque entièrement allongé.

Poussette Metro+ Deluxe Ergobaby // Source : Ergobaby

Arrivée dans le train ou dans l’avion, vous vous installez à votre siège. Miracle ! Vous n’avez pas eu besoin de payer un supplément puisque votre poussette se plie avec facilité en quelques secondes et surtout, elle passe comme bagage cabine. Comme elle pèse 8,3 kg, pour l’insérer dans cet espace c’est relativement facile.

Une poussette pratique et adaptable

Arrivée à bon port, vous attendez que la majorité des passagers descendent (en courant) de votre moyen de locomotion, afin de sortir votre bagage cabine ainsi que la poussette. Une fois dehors, vous prenez le temps d’y installer votre enfant, qui ne rechigne pas du tout (l’imagination, n’oubliez pas…). Vous ajustez le guidon d’un seul geste pour ne pas avoir mal au dos. Celui-ci peut se régler de 96 cm à 105 cm, et petit plaisir, il est en similicuir.

Sur le chemin, vous décidez de vous arrêter dans un café pour vous prendre une boisson à emporter, parce que vous l’avez bien mérité. Vous placez avec joie votre contenant dans le porte-gobelet prévu sur le guidon. Vous en profitez pour faire quelques achats afin de ne pas arriver les mains vides dans votre lieu de villégiature, et vous répartissez tout cela dans le panier de rangement sous la poussette qui peut contenir jusqu’à 2,7 kg.

Poussette compacte Metro+ Deluxe // Source : Ergobaby

Il fait beau (c’est un rêve, et dans celui-ci, le soleil tape sans jamais brûler la peau), et votre enfant s’endort à nouveau au bout de quelques minutes. Vous inclinez à nouveau le siège et baissez le part soleil qui fournit une protection solaire UPF50+ et vous continuez à rouler.

En résumé, ce modèle de poussette Metro+ Deluxe de la marque Ergobaby ne vous rend peut-être pas la vie plus belle, mais durant votre voyage, il aura eu le mérite de l’adoucir. Cela n’est pas donné à toutes les poussettes de ce monde.