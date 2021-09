J’ai testé le OnePlus Nord 2, le smartphone parfait pour la rentrée

Pendant une semaine, Madmoizelle a testé le OnePlus Nord 2 5G, un smartphone au prix raisonnable qui offre les avantages d’un téléphone haut de gamme !

Nous sommes en août 2021, ce qui signifie que la rentrée approche à grands pas. Certaines d’entre vous vont peut-être refaire leur garde robe, d’autres prendre de bonnes habitudes ou… renouveler enfin leur téléphone à l’agonie ! Et pour ces dernières, nous avons peut-être trouvé une perle rare qui mérite le coup d’œil.

Lorsque j’ai parlé de ce smartphone à mon entourage, très peu de mes proches connaissaient OnePlus — et j’en faisais partie. OnePlus est né en 2013 et propose pour le moment une dizaine de modèles vendus entre 149€ et 919€.

Mais le modèle qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le OnePlus Nord 2 5G !

Un smartphone avec une prise en main très agréable

Rentrons dans le vif du sujet : lorsque j’ai eu en main l’appareil, il m’a semblé assez grand. En même temps, je suis plutôt jusqu’au-boutiste avec les téléphones, j’ai le mien depuis trois ans, et à l’époque il me semblait déjà énorme.

L’écran du OnePlus Nord 2 5G est Full HD et mesure 6,43 pouces, autrement dit 15,7 cm sur 7,2 cm. Ce qui peut surprendre au départ, mais pas « d’effet tablette » rassurez-vous ! J’ai tout de même pu le rentrer dans un mini sac pour sortir sans problème. De plus, ce grand écran peut être très pratique si vous avez l’habitude de faire des montages vidéo à poster sur les réseaux sociaux, de visionner des films ou séries en streaming, de prendre des photos, ou de travailler sur votre smartphone.

En parlant de travail : le tiroir à carte SIM est compatible double SIM. C’est-à-dire que si vous le désirez, vous pourrez insérer votre puce personnelle et votre SIM professionnelle et ainsi tout centraliser sur le même appareil !

L’écran est ultra réactif, les pages se rafraîchissent très vite.

Un détail et pas des moindres pour moi qui ne supporte pas d’avoir les ongles courts, c’est que les touches du clavier sont assez grandes pour qu’on ne finisse pas par appuyer sur quatre touches en même temps. Encore un bon point pour l’aspect pratique de ce modèle.

Le One Plus Nord 5G propose la reconnaissance faciale, ainsi que la reconnaissance digitale en bas de l’écran, et bien sûr vous pouvez le déverrouiller avec un code si vous le préférez.

Un smartphone qui prend de super photos

Côté photographie, je m’attends quand même à du lourd. Et je ne suis pas déçue ! Le OnePlus Nord 2 5G offre un appareil photo avec trois capteurs plutôt imposants sur l’arrière ; le premier propose un objectif de 50MP et le deuxième un objectif ultra grand angle de 8MP avec un champ de vision de 119,7 degrés, parfait pour les panoramas. Quant à l’objectif dédié au selfie, sa qualité est plus qu’appréciable avec 32MP. Autant vous dire que vous allez vous régaler et faire de belles story Instagram.

Deux photo prise avec le OnePlus Nord 2 5G à gauche avec la fonctionnalité qui permet d’améliorer les scènes

Il n’y a pas que ça : l’appareil propose la fonction AI sur l’appareil photo et la vidéo — elle permet d’améliorer la luminosité, la couleur et le contraste. Ne vous attendez pas à des miracles hollywoodiens, mais ça fait le taf : inutile de rajouter des filtres ou de télécharger des applications de retouches. Vous allez pouvoir frimer avec vos photos et vous aurez raison !

D’ailleurs, j’ai essayé de prendre des photos de nuit durant un dîner en extérieur qui se sont révélées étonnamment nettes. Et incroyable, pas de halo pixellisé autour des lampadaires !

Photographie de la Gare du Nord de Paris prise avec le OnePlus Nord 2 5G de nuit

Ne vous faites pas de mouron pour le stockage, OnePlus vous propose deux versions du OnePlus Nord 2 5G : le premier avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne, et le second (que j’expérimente) offrant 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne. C’est l’idéal pour tout garder dans sa bibliothèque multimédia sans avoir à faire du tri toutes les semaines entre ses photos et vidéos.

Le OnePlus Nord 2 5G, rechargeable en 30 minutes seulement

C’est à ce moment que vous vous demandez si, au vu de toutes ces fonctionnalités, l’autonomie de ce smartphone vous suivra durant vos journées ?

Pour une personne comme moi qui ne peut pas s’empêcher de savoir ce qu’il se passe sur notre planète, le OnePlus Nord 2 5G tient une journée… Mais le gros point positif : il se recharge entièrement en 30 minutes et ça c’est une vraie bonne surprise !

Le chargeur est du coup un peu gros, mais très honnêtement c’est un mal pour un bien.

Le OnePlus Nord 2 5G et ses accessoires

Côté esthétique, c’est un smartphone rectangulaire plutôt léger qui pèse moins de 200g — dans le domaine, c’est rare de voir autre chose. Il existe pour le moment en deux couleurs, bleu haze et gris sierra — comprenez bleu turquoise et gris perle, des coloris plutôt poétiques pour un smartphone.

Pour préserver l’éclat de votre appareil, OnePus propose trois coques : la première est transparente avec un jeu de matière, la seconde plus visible avec une accumulation d’images en profondeur et la dernière est noire.

En bonne novice, j’ai appris que ce qui caractérisait la marque était le curseur sur le côté qui permet de passer ultra facilement en mode vibreur, silencieux ou sonnerie. Quant aux équipements, je me suis rendue compte qu’un chargeur de Mac dernière génération pourrait également convenir !

Pour les écouteurs, il vous faut des OnePlus pour pouvoir les connecter à l’appareil, ou vous munir d’un adaptateur. Contrairement à d’autres, le OnePlus Nord 2 5G possède deux entrées en plus de celle du chargeur, ce qui vous permet de faire plusieurs choses en même temps.

En résumé, j’en suis plutôt contente, surtout que je suis passée d’un smarphone Android à un autre, et l’intégralité de mes données a pu être transférée sans difficulté. Donc pas de mauvaise surprise au démarrage ! L’interface du One Plus est ultra réactive, ce qui est vraiment appréciable, et est entièrement personnalisable sans qu’on ait besoin de télécharger un nombre incalculable d’applications.

Mais le temps de chargement est vraiment le gros point fort de cet appareil à mon sens. Une demi-heure, je ne pensais même pas que c’était possible ! Le rapport qualité-prix est vraiment honorable : selon la version de stockage, vous devrez débourser soit 399€ soit 499€.

Dernier coup de cœur pour moi, qui mérite d’être cité : la recherche d’emojis facilitée, qui permet d’exprimer mes différentes palettes d’émotions, et de ne pas me sentir frustrée par la technologie !

