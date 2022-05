J’ai testé Fava, et ça a changé mes règles

La marque de produits menstruels Fava a été fondée par deux femmes et ses produits, ainsi que ses valeurs, cochent bon nombre de critères chers au cœur de Madmoizelle.

Je vois d’ici votre sourcil réprobateur : de nouvelles marques de produits hygiéniques fleurissent déjà chaque année telles des pâquerettes au printemps. Cependant, certaines sortent du lot et essayent d’imaginer des produits pour chaque moment de la vie des personnes menstruées. C’est le cas de Fava, une marque qui existe depuis 2019, fondée par Evelyn Gil-Passet et Jeanne Séguéla-Bouchet.

Cette marque française propose tout ce qu’il faut pour assurer vos arrières durant vos périodes de menstruations. Chacune des protections porte un nom féminin qui désigne directement l’effet procuré par le produit, comme les serviettes Maternité Rassurante ou les tampons Digitaux Infaillibles.

Fava propose également des protections hygiéniques réutilisables, comme la culotte menstruelle la Re.culottée ou la cup menstruelle Accueillante. Vous trouverez sur la boutique en ligne différents packs pour vous accompagner dans chaque moment de votre vie, comme l’adolescence, la maternité, ou si vous souffrez d’endométriose.

Pourquoi Fava mérite d’être connue

Le manifesto de Fava repose sur trois piliers : « Celui de respecter MON CORPS […] Celui de défendre LA TERRE […] Celui d’avoir du CŒUR ». Autrement dit, pour Evelyne et Jeanne, le respect de son corps passe par l’utilisation de produits hygiéniques qui n’ont pas d’influence néfaste sur notre métabolisme. Les produits Fava sont en coton bio certifié GOTS (Global Organic Textile Standard).

Quant à leur second pilier, les fondatrices ont choisi des emballages biodégradables en carton recyclable et se sont assurées lors de leur conception que les protections jetables FAVA se dégradent naturellement en quelques mois alors qu’il faut 500 ans pour une protection classique !

Pour finir, la troisième ambition de la marque est de travailler main dans la main avec des partenaires triés sur le volet en accord avec ses valeurs. Justement, chaque achat chez Fava donne lieu à un don à l’association Féminité Sans Abri qui lutte contre la précarité menstruelle.

Ce n’est pas tout : Fava collabore avec EBS Espérance, une filiale d’Emmaüs qui lutte en faveur de la réinsertion professionnelle. Figurez-vous que lorsque vous passez une commande sur la boutique en ligne de Fava, ce sont des femmes en réinsertion économique et sociale qui gèrent l’ensemble de vos commandes, du conditionnement à la transmission de votre colis final aux transporteurs.

Maintenant que vous connaissez mieux la marque, voici trois produits Fava qui attireront certainement votre attention :

La culotte de règles en coton bio – La Re.culottée

Pour avoir personnellement testé le produit, j’ai été très étonnée par sa finesse, et la qualité du coton. Sa matière est très douce, et les coutures ne scient pas les cuisses. Elle ressemble à une culotte en coton lambda, alors que beaucoup de sous-vêtements menstruels possèdent un effet plastique ou synthétique que je n’apprécie guère.

Le petit plus truc en plus, c’est que cette culotte composée de 97 % de coton est entièrement biodégradable. Rassurez-vous, elle est réutilisable pendant quatre ans ce qui correspond à environ 100 lavages.

La culotte de règles en coton bio – La Re.culottée, 28 €

Serviettes hygiéniques coton bio Audacieuses

Si vous êtes adepte des serviettes hygiéniques biologiques, les Audacieuses de Fava possèdent un voile et un cœur en coton absorbant 100% coton bio certifié GOTS. Elles sont très agréables et toutes douces. Évidemment, ces jugements de valeur sont subjectifs : il faudrait les tester par vous-même !

Les serviettes Audacieuses Fava existent pour flux moyens et grands flux, et parce qu’avoir ses règles est suffisamment contraignant, vous pouvez souscrire à la formule « régulière ». Elle vous permet de recevoir chez vous des boîtes sans y penser tous les trois mois, avec les frais de port offerts.

Serviettes hygiéniques coton bio audacieuses, 4,90 €

Fava Period Care Box – Mapatho

Le dernier produit, mais pas des moindres, qui mérite d’attirer votre attention est la box pour les règles douloureuses, imaginée avec tout ce dont vous avez possiblement envie de porter comme protection hygiénique durant vos menstrues.

Elle contient un livret explicatif sur les règles douloureuses – rédigé par Ma Patho (une plateforme d’accès aux soins), une culotte menstruelle Re.culottée, cinq serviettes Audacieuses pour flux réguliers et abondants, cinq tampons avec applicateur ainsi qu’une infusion pour soulager les douleurs dues aux règles et enfin un stylo.

Pour chaque achat de cette box solidaire, 5€ sont reversés à des associations qui accompagnent les personnes atteintes d’endométriose ou atteintes du syndrome des ovaires polykystiques : EndoMind, Asso’SOPK et Esp’OPK.

Fava Period Care Box – Mapatho, 49,90 €

Vous ne pourrez plus dire que vous n’avez jamais entendu parler de Fava. Une entreprise qui fera très prochainement beaucoup de bruit dans le petit monde des produits menstruels, c’est sûr et certain.

Crédits : Photo de Karolina Grabowska provenant de Pexels