Comment rendre ton Instagram sexy en cette période de vide évènementiel ?

wow. it's weird to come back with a photo shoot. Cette photo devait symboliser le printemps, avec en fond un artiste qu'on aime d'amour, Vincent van Gogh avec l' "amandier en fleur". Sans le savoir, ce fut notre dernier shooting avant le confinement, avant que tout devienne si étrange, avant d'être séparées toute les deux. Pour nous aujourd'hui cette image avec @anouchkagauthier représente bien plus que ça. Elle représente aussi notre insouciance d'avant, notre tranquillité d'esprit qu'on attend de retrouver avec impatience. Love you @anouchkagauthier