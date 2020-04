Tout sur la mode romantique, tendance phare du printemps/été 2020

Je t’en parlais dans les tendances printemps/été 2020, le romantique est à la mode. L’hiver dernier, il y a eu la tendance romantique un peu dark, j’ai nommé le romantique grunge, sur laquelle tu peux tout lire ici.

Ce printemps, le grunge n’est plus et laisse place à un romantique léger, fluide, dénudé, éthéral, majoritairement pastel…

Tout sur la tendance mode romantique du printemps/été 2020

Voilà différents caractéristiques qui composent cette tendance.

Les volants et froufrous

Top à volant nude, Nasty Gal, 10€ / Top fleuri, Nasty Gal, 12€

Les manches ballons

Blouse noire, Nasty Gal, 25,80€ / Blouse à pois, Nasty Gal, 30,60€

Les manches ballons continuent de s’imposer depuis plus d’un an !

Les matières transparentes

Chemise blanche transparente, Boohoo, 19,20€ / Robe noire transparente, Nasty Gal, 19€

Si les modèles ci-dessus portent des brassières sous leurs tops transparents, les designers ont à l’origine pensé cette tendance sans rien en dessous.

Allez, bientôt plus besoin de mettre de soutifs sous une chemise transparente ! Ok, je m’emporte. Je laisse ça pour les podiums encore quelques années…

Le blanc

Robe blanche à bretelle, Shein, 12€

Une autre facette de cette tendance romantique n’est autre que les robes d’un blanc immaculé.

Certaines pièces sont transparentes, d’autres très opaques et ont un côté très « pur ».

Parfois, ce style-là et le principe de transparence se rencontrent.

Cela m’évoque le Directoire, cette période qui suit la Révolution pendant laquelle les femmes ne se vêtaient plus que de blanc et de robes légères et fluides.

Des inspirations pour la tendance mode romantique

Il y a peu, je te parlais du CottageCore, caractérisé par une esthétique qui idéalise la vie de cottage, et tire son inspiration du XIXème siècle et du début du XXème.

L’ambiance traduite est celle d’une vie tranquille au-delà des villes et de la frénésie de notre société, où la nature, les animaux, les fleurs et la cuisine maison composent le quotidien !

Les adeptes du CottageCore doivent être contentes de voire la tendance romantique prendre de l’ampleur puisqu’elles vont pouvoir trouver davantage de vêtements connotés XIXème et vie de campagne anglaise !

Comme nous sommes confinées et que c’est difficile d’apprécier pleinement cette tendance alors qu’on est pas vraiment imprégnées dans le printemps, je te propose quelques inspirations venant tout droit de Pinterest, qui réveilleront ta fée intérieure.

Que penses-tu de la vibe romantique ? Perso, ça me donne envie d’aller courir dans les champs.

