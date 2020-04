Le pantalon large s’impose et la tendance est bien partie pour durer !

Tu te rappelles du slim ? Pourquoi on s’infligeait ça déjà ? Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, il n’est plus vraiment à la mode.

Ce qui gouverne la mode du pantalon ces temps-ci, ce sont les coupes larges !

Le jogging et les survêtements, grande tendance du moment

La mode du sportswear n’a cessé de s’étendre depuis son apogée dans les années 1990.

Bon, je mens, elle a eu un petit coup de mou dans les années 2010 mais revient en force ces dernières lunes.

Le survêtement prend de plus en plus de place dans le vestiaire de tous les jours et contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, il peut être grave stylé voire sexy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celebrity Daily Looks (@celebrityworld.blog) le 1 Août 2019 à 11 :28 PDT

Kalindi Ramphul, entre autres choses rédac’ ciné chez madmoiZelle, en est la preuve.

Cette personne qui s’auto-proclame tchoin aime s’habiller sexy et t’a déjà expliqué pourquoi.

Et pourtant, l’une de ses pièces fétiches n’est autre que le survêt’.

Je sais pas si tu as remarqué mais aujourd’hui, de plus en plus d’ensembles de survêtements se composent du jogging (forcément) et d’une veste croppée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Bieber’s Closet. (@haileybiebercloset) le 26 Mars 2020 à 3 :41 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celebrity Daily Looks (@celebrityworld.blog) le 17 Nov. 2019 à 12 :21 PST

C’est ça qui donne la sexytude à un jogging, figure-toi. Ça met en valeur la taille et accentue les hanches.

En 2020, le pantalon se porte large

Quand je parle de tendances de coupes larges, cela regroupe tous types de pantalons.

Il s’agit de tout ce qui est cargo, patte d’eph, baggy, paper bag, oversize en tous genres…

Bref, le large, le cosy, le confortable mais pas dénué d’allure : le sportswear avec le jogging, le côté militaire avec le cargo, le look « boyfriend » avec le jean oversize…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Bieber’s Closet. (@haileybiebercloset) le 8 Mars 2020 à 5 :22 PDT

Même si je trouve qu’un ensemble full oversize est très sympathique, l’une des tendances qui court, c’est donc d’associer ses pantalons larges à des hauts courts et moulants.

Peut-être que tu appréhendes de porter du large car tu as peur d’avoir l’air d’être en pyj’. Dans ce cas, c’est là qu’est la solution.

Quelques inspirations pour porter le pantalon large

Il y a un entre-deux entre le crop moulant et le gros pull large, évidemment !

En hiver par exemple, tu peux tout à fait opter pour un pull ET mettre en valeur ta silhouette.

Il te suffit de rentrer le pull dans ton pantalon large et ainsi créer l’effet cintré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Street Style Stars (@streetstylestars) le 11 Févr. 2020 à 10 :02 PST

Tu peux aussi, comme Bella Hadid ici, porter carrément un bandeau avec un pantalon patte d’eph’ (plutôt pendant les beaux jours, donc).

Et quand tu penses pantalon patte d’eph’, peut-être penses-tu années 2000 et mode kitsch. Mais pas forcément. Comme tu peux le voir ici, le patte d’eph’ peut aussi être très classe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celebrity Daily Looks (@celebrityworld.blog) le 16 Janv. 2020 à 11 :51 PST

Ici, l’ensemble est totalement large. Hailey Bieber a cependant décidé de couper sa silhouette et de mettre un peu en valeur sa taille en ne fermant pas la chemise complètement.

Je pense d’ailleurs que ladite chemise est designée ainsi et ne se ferme de toute façon pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celebrity Daily Looks (@celebrityworld.blog) le 6 Nov. 2019 à 9 :33 PST

Ici, le bas est large, le blazer est oversize. Mais le crop-top asymétrique vient créer encore une fois un effet cintré qui évite l’effet « trop grand » et donne une structure au look.

Quelques liens pour trouver des pantalons larges :

Pantalon cargo, H&M, 19,99€ / Pantalon de survêtement, ASOS, 41,99 /Pantalon paper bag, H&M, 18,99€

Je pense qu’il est possible qu’avec le confinement, les gens se rendent compte que le homewear et le confort, c’est la vie, et que cette tendance et notamment le coté jogging ne va faire que s’intensifier dans les semaines à venir !

Tu en penses quoi des coupes larges pour les pantalons ? Personnellement, je hais les jeans et cela fait moult années que je ne porte que des collants et des leggings.

Mais depuis que le pantalon large et cosy se multiplie dans les magasins, j’en suis heureuse et j’en veux plus ! C’est fou la vie.

