Pourquoi les gens qui font la queue à Zara ne méritent pas votre haine

J'aime bien comment l'article souligne principalement le mécanisme derrière les critiques envers les gens qui vont à Zara (et juste ça, le fait d'y aller ou vouloir y aller, pas l'irrespect de la plupart des clients que les employés dans les commerces en général ont subi), en passant sous silence les gens qui vont dans les autres enseignes et ceux qui font de la merde depuis le début, et comment on retrouve énormément de commentaires ici qui répliquent directement par "oui ils devraient avoir honte" et d'autres jugements de valeurs. J'aime bien car ça me donne l'impression que le fond de l'article passe à la trappe, ce qui est dommage vu que ça allait plus loin dans la réflexion que juste la question contenu dans le titre.



Pour le reste on est clairement pas ensemble. L'irrespect envers les employés se retrouvent absolument dans tous les commerces, les témoignages depuis le deconfinement sont extrêmement nombreux. Ici, les critiques insultent seulement les gens qui sont allés à Zara. Pas les autres, pas ailleurs. Vous leurrer pas, ces gens qui ont critiqués sont aussi ceux qui se foutent du bien être des employés. Ils sont juste plus intéressés par l'idée de dire "Zara = grosse pouffe superficielle" que de mettre en avant le comportement des clients suite au deconfinement.



Finalement, j'irai même si jusqu'à dire que je ne vois aucune différence entre ces gens et certains commentaires que j'ai lu ici. Le jugement de valeurs et le mépris qui en découle est fort.