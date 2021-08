L’impact des hormones sur la santé de la peau continue de questionner et d’intriguer les experts de la beauté. Pour enrichir les connaissances sur ce sujet, le groupe L’Oréal s’allie à l’application Clue, dédiée au cycle menstruel !

Qualité de sommeil, libido, émotions… Les hormones jouent un rôle très important dans de nombreux domaines de notre vie — à l’adolescence, à l’âge adulte comme pendant la ménopause. Alors forcément, quand il s’agit de bien-être de la peau, on ne peut clairement pas les ignorer.

En 2019 déjà, la marque Typology faisait partie des pionnières à s’intéresser à l’impact du cycle menstruel sur l’épiderme. Elle avait d’ailleurs proposé un lot de sérums élaborés spécifiquement pour répondre aux trois phases du cycle : la phase folliculaire, la phase lutéale et la phase menstruelle.

Aujourd’hui, c’est au tour de L’Oréal de s’allier avec Clue, l’une des applis leaders en matière de FemTech (female technology) ! Le but de la manoeuvre ? Récolter et utiliser les données de l’application afin de donner aux utilisatrices les meilleures conseils beauté pour s’occuper de leur peau.

« Nous sommes convaincus chez L’Oréal que l’innovation que nous apportons aux consommateurs en matière de beauté et de bien-être se situe au croisement de la science et de la technologie. Grâce à ce partenariat, nous voulons faire avancer l’innovation scientifique. Notre objectif est de mettre au point les meilleures routines de soins personnalisés pour les personnes de tout âge, depuis les premières règles jusqu’à la ménopause, en prenant en compte la santé de leur peau, ainsi que leurs aspirations de beauté et de bien-être. » Barbara Lavernos, directrice générale adjointe Recherche, Innovation et Technologie chez L’Oréal (communiqué)

De son côté, Audrey Tsang, co-directrice générale de Clue, se dit très satisfaite de ce partenariat qui va pouvoir faire avancer les questions beauté et santé relatives aux hormones :

« Avec le suivi des règles, l’état de santé de la peau est le sujet le plus suivi par nos abonnées. Grâce aux vastes connaissances scientifiques de L’Oréal, nous pourrons apporter de nouvelles et précieuses informations à notre communauté ainsi qu’à l’ensemble des consommateurs sur un sujet aussi essentiel et leur permettre de faire des choix informés grâce à la science, à la technologie et aux données ».

Des interventions et conseils d’experts

En pratique, qu’est-ce qu’une alliance comme celle-là pourrait donner ? Eh bien L’Oréal sera en mesure de fournir des conseils beauté personnalisés en fonction de la semaine dans laquelle vous vous trouvez dans votre cycle. Ces différents tips pourront couvrir des problématiques courantes comme la sécheresse cutanée, l’acné, l’excès de sébum ou encore la sensibilité aux UV. Une expertise recueillie par le groupe qui travaille en étroite collaboration avec des dermatologues, des endocrinologues ou encore des gynécologues.

« Notre division travaille en étroite collaboration avec des médecins du monde entier. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Clue, d’impliquer dermatologues, endocrinologues et gynécologues dans notre démarche consistant à vouloir mieux comprendre les incidences des cycles hormonaux et de répondre aux besoins des femmes en leur permettant de mieux prendre soin de leur peau. » Myriam Cohen-Welgryn, directrice générale de la division Cosmétique Active de L’Oréal

En vrai, y a moyen que ce soit cool si c’est bien fait. De notre côté, on a de grosses attentes : on espère que cette collab sera davantage placé sous le signe de l’amélioration des connaissances et de la compréhension du rôle des hormones sur la peau que sur la simple collecte de données… Affaire à suivre, comme on dit !

