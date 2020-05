L’horoscope de mai le plus fiable de France te révèle ton avenir

Alors, à quelle sauce seras-tu bouffée ce mois-ci ? T’inquiète, je sais tout ce qui va t’arriver car je l’ai lu dans ma boule de cristal.

Ton avenir est enfin révélé, découvre-le sans plus tarder !

Horoscope Bélier de mai 2020

Humeur

Tu es de très bonne humeur en ce moment, à tel point que tu décides d’organiser un apéro clandestin entre potes, avant de te rappeler que LE DÉCONFINEMENT C’EST PAS MAINTENANT ALORS RESTE CHEZ TOI BORDEL.

Travail et argent

Tu décides de vendre des photos de tes pieds sur Internet. Pratique pour arrondir les fins de mois.

Amour

Tu files le parfait amour avec les murs de ton appartement, avec qui tu as d’intéressantes conversations. C’est si agréable de trouver enfin une oreille attentive.

Ton style vestimentaire

Horoscope Taureau de mai 2020

Humeur

C’est décidé, la solitude, on ne t’y prendra plus. Dès le confinement levé, tu adoptes un chiot. Ou un rongeur. Ou un cactus.

Travail et argent

Les temps sont durs, c’est pourquoi que tu devras te contenter du cactus.

Amour

Tu organises des dates sur Animal Crossing, et tu es charmée par nombreux de tes prétendants.

Puis tu les suis sur Instagram et te rends compte qu’ils ne sont pas aussi choux que dans le jeu. Car ce sont des vrais gens, finalement.

Tu songes à t’auto-télécharger dans le jeu afin d’échapper à la vie morne de ta toi humaine.

Horoscope Gémeaux de mai 2020

Humeur

Pour parer à ta solitude abyssale, tu décides de t’inventer une jumelle. Tu changes de tenue toutes les cinq minutes afin de prétendre que vous êtes deux.

Tu en viens même à cuisiner double.

Et évidemment, comme il fallait s’y attendre en étant confinée à deux, toi et ton autre toi commencez à vous taper sur le système. Tu menaces ta jumelle non existante de la virer de l’appartement si elle continue à être insupportable.

C’est le moment pour moi de te rappeler que vous n’êtes pas vraiment deux, et que si tu mets ta « jumelle » dehors, tu t’auto-vires de ton appartement.

Reste chez toi, ce sont les célébrités privilégiées qui le disent depuis leur jacuzzi à Los Angeles, alors écoute-les.

Travail et argent

Ta performance avec ta jumelle imaginaire t’amène à penser que tu ferais un super Gollum s’il y avait un remake. Tu t’inscris sur casting.fr et décides de poursuivre une carrière de comédienne.

Amour

Tu t’es refait tout les Shrek et commences à te dire que les ogres sont quand même vachement plus husband material que les hommes.

Tu commences même à loucher sur L’Âne.

Horoscope Cancer de mai 2020

Humeur

Tu redécouvres les mug cakes et décides de ne te nourrir plus que de ce met délicieux jusqu’à a fin des temps.

Travail et argent

Tu songes de plus en plus à transformer ton projet de retraite en carrière de vie, à savoir construire un ranch dans le sud de la France dans lequel tu recueillerais des animaux dans le besoin et les bichonnerais jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Amour

Tu es heureuse car tu as vu un film Netflix ultra chou (The half of it) dans lequel le thème principal est l’amour amical et non romantique et que ça fait du bien pour une fois.

Ainsi, plus de gens vont réaliser que le love n’est pas forcément le couple, et c’est cool parce que C’EST CE QUE T’ESSAYES DE FAIRE COMPRENDRE À LA TERRE ENTIÈRE DEPUIS LA NUIT DES TEMPS ok ça devient trop personnel bisous.

Horoscope Lion de mai 2020

Humeur

Tu es on fire en ce moment. Je sais pas si c’est l’annonce du déconfinement qui te fait sautiller partout en hurlant « bientôt Bali oh yeah » mais je préfère te rappeler par précaution que tu n’es pas prête de partir en vacances.

J’ai cassé l’ambiance, désolée. J’ai également cassé ma boule récemment. Celle-ci est une nouvelle. Je l’ai dénichée sur Amazon. J’espère qu’elle fonctionne correctement, les avis était plutôt encourageants niveau qualité-prix.

Travail et argent

Ce confinement te fait te poser de plus en plus de questions. Devenir la plus grande star d’Hollywood ou tout plaquer pour ouvrir une boutique spécialisée dans toutes les sortes possibles et imaginables de pancakes fluffy ?

Amour

Étonnement, tout se passe bien avec ta personne.

Vous n’avez même pas rompu par zoom. Incroyable.

Horoscope Vierge de mai 2020

Humeur

Je n’arrive pas à croire que je vais dire ça, mais tu as décidé de lâcher prise sur la situation. Tu es sûre que ça va ?

Travail et argent

Quand je dis lâcher prise, tout est relatif. Tu as quand même travaillé hors de tes heures de chômage partiel.

Étudiante, tu as même commencé à t’avancer pour l’année prochaine. Et ça te met en joie.

Ma foi.

Amour

Tu t’entiches de ton ou ta voisine d’en face. Tu n’as vu que son profil, mais trop tard, tu as déjà tout prévu : votre rencontre, votre mariage, la couleur de la tenue des demoiselles d’honneur, les prénoms de vos enfants, la race de votre chien…

Parfois, tu me fais peur.

Horoscope Balance de mai 2020

Humeur

Ton échappatoire du moment : prendre le soleil sous ta fenêtre en écoutant des bruits de vagues. En fermant les yeux, tu as presque l’impression d’y être. Et ça te donne la force d’avancer.

Travail et argent

Oui. Travailler. C’est tout ce qu’il y a faire désormais. C’est pas comme si il y avait plein d’autres activités possibles, n’est-ce pas ?

Étudier. Avoir un diplôme. Travailler. Être payée. Payer ses impôts. Manger. Mourir.

Mh. Continues tes séances de simulation de vacances… Je crois que tu en as encore besoin.

Amour

Tu décides de copier Lara Jean et d’envoyer des lettres d’amour à tous tes crush passés.

Horoscope Scorpion de mai 2020

Humeur

Tous les matins au réveil, tu écoutes une compilation de reprise par Keke d’Animal Crossing. Rien de mieux pour commencer la journée du bon pied.

Celle que tu préfères, c’est sa version de Don’t Stop Me Now, évidemment !

Surtout quand il entonne « waaaAwiOouhagouiiibaAhhhhhh » avec passion. Tu verses une larmes à tous les coups.

C’est un exemple parfait que parfois, une reprise peut-être meilleure que l’originale.

Travail et argent

Tu t’es mis en tête de devenir guitariste. Keke est décidément ton inspiration ultime.

À la rentrée, tu t’inscris dans une école de musique. Hâte d’être une artiste torturée et pauvre, hein ?

Amour

Serial dateuse, tu as tout prévu : tu as calé au moins cinq rendez-vous galants pour l’après confinement.

Il n’y aura pas une minute à perdre. On ne sait jamais à quel moment on peut se faire reconfiner !

Ton style vestimentaire

Horoscope Sagittaire de mai 2020

Humeur

Tu décides de te refaire l’intégral d’Harry Potter. Livres et films.

Travail et argent

Tu ne dors plus à cause de l’effet Harry Potter. Quand on commence, impossible de s’arrêter.

Du coup, tu entames chaque journée avec trois cafés noirs et tu es au maximum de ta performance.

Je doute cependant de l’efficacité de cette méthode sur le long terme. Ce serait quand même cocasse de faire un burn-out pendant le confinement.

Amour

Lonelyyyyy, i am so lonelyyyyyy, i have nobooooodyyyyyy, i’m on my own ooOouuuhooOuhooOhOOuuuu !

Ton style vestimentaire

Horoscope Capricorne de mai 2020

Humeur

Tu n’as jamais été aussi heureuse. Personne ne le remarque à cause de ta nature stoïque, mais peu importe. Tu pètes le feu.

Travail et argent

Tu es plus organisée que jamais, et tu as même commencé à préparer tes vacances d’été. Quoiqu’il arrive, tu partiras. Même s’il faut faire une percée héroïque à l’aéroport ou voler un jet privé.

Attends attends, erreur de part, my bad.

J’ai confondu avec le scénario du prochain Die Hard. Il à l’air cool ! Wow, j’aperçois même un passage de la première bande-annonce… Oh non, il meurt à la fin ?? MAIS POURQUOI ILS METTENT TOUJOURS TOUT DANS LES BANDES-ANNONCE PUTAIN ?!

Oups, je te pris de m’excuser, je me suis égarée. Je reviens à toi et à ta vie sans saveur. Oui, Mh, je vois. Tu prévois de partir en vacances à Poitiers, donc. Drôle de choix. Que je ne juge pas, bien sûr.

Amour

Pas comme dans Die Hard, il n’y a pas beaucoup d’action à ce niveau là dans ta vie en ce moment. BAHAHAH. Pardon.

Ne t’inquiète pas, tu trouveras chaussure à ton pied très prochainement… Le tout devrait d’ailleurs se passer au recoin d’une ruelle de Poitier ! How romantic.

Ton style vestimentaire

Horoscope Verseau de mai 2020

Humeur

Tu as décidé de te refaire toutes les saisons de Gossip Girl, 90210 et Pretty Little Liars. Avec le recul, certains de ces outfits étaient quand même… particuliers.

Tu t’es même rendu compte que souvent, Blair et Serena ne respectaient pas du tout la règle du rappel ! Brrrrh. J’en frissonne.

Travail et argent

Le mois dernier, tu te questionnais sur si oui ou non, tu devais quitter ton job pour quelque chose de plus épanouissant…

Et c’est décidé, tu ne le feras pas.

C’est quand même bien plus marrant d’avoir des collègues nuls sur lesquels bitcher, non ?!

Amour

Tu en es enfin arrivée à la conclusion que personne ne serait jamais assez bien pour toi. C’est pourquoi cet été, après une soirée arrosée mais sans rosé parce que c’est dégueu, tu épouseras ta meilleure amie.

Sage décision.

Horoscope Poissons de mai 2020

Humeur

Tu as repeint l’intégralité de tes murs. Tu te sens accomplie. Tu n’as pas hâte du jour où tu seras censée rendre ton appart tel que tu l’as trouvé.

Travail et argent

Tout cela te donne une idée de carrière. Et si tu devenais peintre en bâtiment ? Fabricante de fresque (ça existe ?) ?

Mh. Tu y réfléchiras après ton cours d’elfique en Visio, l’heure tourne.

Amour

Pourquoi Jack Frost n’est pas réel ? C’est frustrant.

Ton style vestimentaire

Alors, prête à affronter ce nouveau mois ?

Graphismes par Mélody la best : suis-la sur Instagram @badass.blue