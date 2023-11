Discriminations en France : une société plus ouverte… mais plus violente, selon l’Ifop

Mardi 28 novembre, l’Observatoire des inégalités a publié son rapport annuel sur les discriminations en France. Le sexisme, le racisme et l’homophobie reculent dans la société. Mais les violences motivées par l’intolérance sont toujours présentes, et augmentent même dans certains cas.

Les Français, plus tolérants qu’il y a 20 ans ? C’est ce qu’affirme le dernier rapport annuel sur les discriminations en France de l’Observatoire des inégalités, publié mardi 28 novembre et relayé par FranceInfo. Mais si le sexisme, le racisme et l’homophobie reculent, les violences qui leur sont liées restent stables, voire augmentent dans certains cas.

Moins de sexisme, de racisme et d’homophobie

Selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la proportion de Français estimant n’être « pas du tout racistes » a été multipliée par deux entre 2003 et 2023, passant de 30 % à 60 % en vingt ans. Il y a trois fois moins de Français convaincus qu’il existe des « races supérieures » : 5 % aujourd’hui contre 14 % en 2003.

Même son de cloche pour l’homophobie et le sexisme. Les chiffres de l’Ifop révèlent que 85 % des personnes sondées considère que l’homosexualité est « une manière comme une autre de vivre sa sexualité ». En 2003, elles n’étaient que 67 %. Par ailleurs, la part des personnes qui estiment que « dans l’idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants » a été divisée par deux entre 2003 et 2023, passant de 40 % à 20 %.

La violence en hausse

Cependant, il ne faut pas crier victoire trop vite. Car malgré une évolution des mentalités, « les manifestations les plus violentes de racisme, de sexisme ou de LGBTphobie ne reculent pas », souligne l’Observatoire des inégalités. Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, 12 500 crimes et délits à caractère raciste ont été enregistrés par les forces de l’ordre en 2022. À cela s’ajoutent 2 400 crimes et délits anti-LGBTQI+. Ces chiffres relatent une hausse constante sur les cinq dernières années.

Le rapport est sans appel : « Plus de 500 000 personnes déclarent avoir subi une injure raciste, 150 000 une injure homophobe et 1,4 million de femmes une injure sexiste, au cours d’une année ». Il reste du travail.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.