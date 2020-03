Après les Poissons, c’est au tour des Béliers d’être mis en avant !

Comme d’habitude, je t’ai concocté deux looks adaptés à ce signe du zodiaque.

Et au fait, est-ce que tu as lu ton horoscope spécial confinement ?

Être stylée pendant le confinement et préparer l’après

Ce n’est parce que tu es confinée que tu n’as plus d’opportunités d’être stylée. Car tu t’habilles pour toi, finalement.

Et de toute façon, tu es Bélier toute l’année, alors ces inspirations seront valables même une fois ta période terminée !

Pour te faire rêver à l’été, j’ai décidé que le focus de ce Get The Look Bélier serait les lunettes de soleil.

Car quand le confinement sera fini, les beaux jours seront installés, et tu seras fin prête pour afficher ces tenues et ces merveilleuses paires de lunettes que je vais te proposer.

As-tu vu le clip de Roméo Elvis, Chocolat ? Dans ce dernier, il y porte des lunettes toutes plus folles les unes que les autres. Ces lunettes viennent de chez la marque Polette.

Perso, j’ai rarement vu des lunettes aussi chouettes et aussi peu peu chères en même temps (ceci n’est pas une pub, il s’agit d’un réel engouement personnel).

Alors sans plus attendre, voici trois looks pour Bélier, à porter tout de suite même chez soi, ou à garder au chaud pour quand tu sortiras enfin !

Les Béliers, ces gens têtus et déterminés

Les Béliers sont des gens audacieux et plein d’ardeur. Ils sont impulsifs, dynamiques et ont sans cesse besoin de bouger. Ils adorent le changement et la nouveauté !

Ils sont obstinés et se laissent guider par leurs coups de tête. Ils manquent parfois de discernement et évaluent mal les obstacles…

Cependant, les personnes nées sous le signe du Bélier sont courageuses et ne se ratatinent pas face à l’échec !

Ce sont des gens très ambitieux qui cherchent souvent à être les premiers dans ce qu’ils entreprennent.

Évidemment, le signe Bélier est le feu, et sa couleur le rouge.

Bref, vous les Béliers, vous êtes des Gryffondor purs et durs.

Bien sûr, tout cela n’est valable que si tu crois à l’astrologie. Un peu comme les maisons Harry Potter, c’est aussi chez certaines personnes une excuse pour affirmer sa singularité tout en s’identifiant à un groupe.

Un look de combattante pour Bélier

Lunettes orange Polette, 54,99€ / Masque flammes, Dolls Kill, 17,31€ / Top bandeau noir, ASOS, 6,99€ / Pantalon cargo kaki, ASOS, 25,99€ / Chaîne bélier, ASOS, 13,99€ / Bottines flammes, ASOS, 41,99€

Je te présente le look de la Bélier rebelle par excellence. Cette tenue-là représente le côté du Bélier qui n’a (presque) aucune peur, qui sait ce qu’il veut et ne recule devant rien.

C’est pourquoi j’ai opté pour un pantalon cargo, issu du vestiaire militaire, pour un masque de gangster, et pour des lunettes dont le dégradé des verres et la monture légère me font penser au style aviateur.

Un look flamboyant pour Bélier

Lunettes effet feu, Polette, 44,99€ / Barrette, Tort, 22,03€ / Top transparent feu, Shein, 6€ / Jupe similicuir, Shein, 5€ / Cuissardes, Shein, 32€

Tu l’auras compris, j’ai clairement mis l’accent sur le fait que le Bélier est un signe du feu.

Je suis donc partie de ces imposantes lunettes flamboyantes pour créer un look à leur image.

Je trouve que plus que n’importe quel autre signe, cet élément (le feu) résume parfaitement les caractéristiques du Bélier impulsif, dynamique et énergique !

Un look urbain et rock pour Bélier

Lunettes de soleil écailles, Polette, 39,99€ / Bob similicuir, ASOS, 16,99€ / T-shirt dragon, Shein 7€ / Legging, Dolls Kill, 27,69€ / Bottines biker, ASOS, 41,99€

Avec d’autre matières et motifs, ce look pourrait être porté par une personne lambda, qui aime simplement l’été et les bobs.

Mais comme tu es Bélier, j’étais obligée de choisir le bob en similicuir.

Je ne suis pas sûre que le lin et le coton, ce soit bien ton truc… Ta personnalité est un peu trop forte pour ça.

Évidemment, je ne lâche pas l’affaire, les flammes sont une nouvelle fois présentes. Et comme tu ne fais pas dans la demie-mesure, je t’ai même choisi un top imprimé d’un dessin de dragon !

D’où le choix des lunettes en écailles !

Cette tenue est de circonstance que tu sois toi-même le dragon ou que tu sois la personne qui VAINC le dragon à la Harry Potter (oui, je maintiens que ce signe me fait beaucoup trop penser à Gryffondor).

Et voilà, c’est tout pour ces trois looks ardents. J’espère que ça t’a plu !

Est-ce que ça correspond à ton style ? Où es-tu un Bélier plus relax et discret ?

