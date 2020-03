Adopte le look de ton signe astro : les Poissons à l’honneur

Après les Verseaux, c’est au tour des Poissons d’être mis en avant !

Comme d’habitude, je t’ai concocté deux looks adaptés à ce signe du zodiaque.

Les Poissons, ces personnes rêveuses et sensibles

Les gens nés sous le signe Poissons sont des êtres bienveillants, relativement sensibles et anxieux. D’aucun dirait même que ce sont de vraies éponges à émotions !

Ce sont des personnes rêveuses, idéalistes et intuitives, tout en étant très clairvoyantes.

Globalement, les Poissons sont des gens assez mystiques et difficiles à cerner, puisqu’ils vivent un peu dans leur bulle magique.

Bien sûr, tout cela n’est valable que si tu crois à l’astrologie. Un peu comme les maisons Harry Potter, c’est aussi chez certaines personnes une excuse pour affirmer sa singularité tout en s’identifiant à un groupe.

Un look douillet pour Poissons

En temps que personne rêveuse, ce top est tout à fait adapté à toi. Cette petite veste est littéralement un nuage fait vêtement, et le pantalon rappelle les nuances bleues de l’océan (si).

Et avec ces chaussures rehaussées par une semelle à plateforme, tu seras encore plus proche des nuages.

Bonus, seuls toi et les gens très pointus en ce qui concerne l’astrologie sauront ce que représente ton collier…

Top dreamer, Dolls Kill, 19,45€ / Barrettes bleues et roses, ASOS, 2,49€ / Collier constellation Poissons, Amazon, 13,99€ / Pantalon large bleu, Shein, 11€ / Veste nounours blanche, Shein, 15€ / Bottines sportswear, Shein, 28€

Un look de pluie pour Poissons

Des bottes de pluie me semblent adaptées à ce signe de l’eau. Un peu argentées tout comme le manteau, cela confère à ton look un petit côté « espace » en cohérence avec ton esprit vagabond.

Encore une fois, le petit top léger me fait penser à des nuages. Le motif de la robe salopette m’évoque le carrelage d’une piscine, et en ce qui concerne les chaussettes, j’y vois des motifs connotés écume.

Barrettes argent, ASOS, 2,99€ / Top blanc manches transparentes, Shein, 6€ / Robe salopette, Shein, 22€ / Manteau argenté, Shein, 12€ / Chaussettes bleues, Calzedonia, 1,95€ / Bottines de pluie argenté, LaRedoute, 15€

Pour encore plus d’inspiration de looks pour les Poissons, je t’ai fait une vidéo sur notre chaîne mode-beauté, Let It Glow !

visuels par @badass.blue

